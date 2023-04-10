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2023年4月10日星期一
港聞二
捱撞困車廂火勢近 女客一危一重 同車男子喊「求吓你救我老婆」 失控越線司機被捕
被偷被棄傷病纏 阿毛失散5年回家
「免費未必珍惜」 何漢權倡公民科考察團自費
警涉偷醉酒者手機 斷正被捕
新冠繁殖率破2 劉宇隆：非實况
潑水節重臨九龍城 市民水戰狂歡 警民互動 內地生感國際化不止經濟
九龍城重建 市局韋志成：「大部分」商戶願原區經營
中大研究：內窺鏡鉗治上消化道出血 再出血風險降
抗爭傳統派角力 導火線否決財案 另立「墨落」公開協議憂犯法 區：無法左右感內疚
各區共識 只剩初選機制辦論壇
保護兒童會全員受訓完畢 設專員助所屬單位決策
八鄉車廠太陽能系統冠全港 港鐵5設施年內陸續安裝
失控私家車撞Tesla 兩童受驚送院
大灣區GBA專題：江門影視景點自駕遊
尊子漫畫
【Emily】女子冰球隊 世錦賽奪小組冠軍創歷史
【Emily】迪士尼新騷設專場 貼心迎SEN童
【Emily】徇眾要求 葉太分享復活節拉筋相
【Emily】尖沙嘴海旁華服節T台秀
【Emily】央企/國企 陳沛良教點樣分
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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