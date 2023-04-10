八鄉車廠太陽能系統冠全港 港鐵5設施年內陸續安裝

運輸是本港第二大溫室氣體排放源，當中港鐵是排放量較低的交通工具，港鐵表示於2019年已在現有鐵路設施安裝太陽能板；在檢視過車站及鐵路設施後，今年會為八鄉車廠、柴灣車廠、兆康站、欣澳站及觀塘站安裝太陽能發電設施，當中以八鄉車廠規模最大，可安裝逾2104塊柔性太陽能板，裝置總發電量約900千瓦，預計每年可產生約90萬度電。港鐵又稱，今年5個項目，連同之前建成的項目，包括九龍灣總部大樓（發電容量約93千瓦）及顯徑站等，預計每年產生約100萬度電，可支持2300個家庭一個月用電量。

項目多參加上網電價

收益用於保養節能

港鐵表示，港鐵的太陽能項目大部分參與上網電價計劃，收益會用於項目本身，例如支持維修保養，如有剩餘會投放在其他節能環保措施；至於個別項目如顯徑站，並無參與上網電價，發電所得會供車站使用。另外，港鐵為輕鐵安裝太陽能板，利用可再生能源為車廂照明系統提供電力，港鐵稱效果理想，至今擴大至10架輕鐵列車並正陸續安裝。

除了太陽能，港鐵斥資13億元為車廠及車站更換150多架空調冷卻裝置（冷凍能力相等於9.7萬部家用冷氣機），以及17萬顆LED燈，全部完成後，每年可減少約3萬公噸碳排放。