保護兒童會全員受訓完畢 設專員助所屬單位決策

去年8月加入保護兒童會出任守護兒童顧問的劉燕玲，負責制定守護兒童政策和培訓，她指政策適用於員工和相關第三方包括義工、導師、合作伙伴，框架內容參考本地法例和《聯合國兒童權利公約》，羅列清晰標準、處理程序和行為操守指標。

顧問：盼藉培訓使大家有同一文化

今年1月底該會全體700名員工已完成受訓，由管理層、前線員工以至清潔工等職工。劉燕玲希望透過培訓「使大家有同一模式同文化」，例如教導如何辨識兒童是否受傷、如何用正面言語溝通、如何設計合適兒童年齡和能力的課程。

至於參與守護兒童專員培育計劃的首批約20名員工來自不同單位，包括社工、幼兒工作員和教師，上月完成首階段培訓。劉燕玲冀專員掌握政策、熟悉機制和程序，並猶如「種子隊」，當所屬單位發生事情時可協助決策、給予支援或建議。她希望推展守護兒童新文化至機構，任何工作皆以兒童為先，又表示可為有需要機構提供培訓，深信能強化業界知識和專業，令兒童得益。

專員：新政策標準清晰可從

服務18年的香港保護兒童會中銀幼兒學校老師招凱敏，是首批接受守護兒童專員培訓課程的員工。她說以往已有守護兒童概念，新政策則系統地讓老師明白何謂守護兒童，有清楚標準和指標供跟隨。她以幫兒童換衣服為例，她受訓後會更細緻考慮如何保障兒童私隱，抱起跌倒小孩時則留意姿勢會否令其受傷。

同須受訓 義工稱無損參加意欲

該會義工董健莉到童樂居做義工前亦受訓，她說童樂居幼童有較多特殊背景，須更照顧其心靈和注意言語，機構亦提醒義工不可用私人手機拍照。被問須遵守眾多指引會否令人不敢投身義工，她認為沒影響，義工參與服務應熟習政策和配合機構。

至於推出守護兒童政策和培訓能否改變公眾對童樂居形象及阻止同類事件發生，劉燕玲說童樂居事件已進入司法程序，故不評論，但稱機構「放眼向前」，事後管理層和團隊有改變文化，以守護兒童為先，深信不久將來大眾會看到機構和童樂居全新面貌和正面轉變，憑着培訓和巡查等工作，「最後得益一定是我們照顧的小朋友」。