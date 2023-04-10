各區共識 只剩初選機制辦論壇

九東：議席不多的九東作為協調試點，會上爭議之一為替補機制，黃之鋒提出採用「靈童制」，由被DQ的參選人指定替補者出選；譚得志則認為應實行「排名制」，由名單上第二人補上參選。另一爭議則為舉行初選抑或棄選。戴耀廷提出在協調文件加入「積極運用否決權」的初選條款，但區稱沒印象有人回應。

九西：九西對否決預算案起爭議，其中張崑陽提出留意到戴耀廷撰寫〈真攬炒十步〉文章，表示支持否決預算案；戴重申文章理念，並指參選要有心理準備做不足4年任期。社民連岑子杰質疑稱「講抗爭，邊有人及得上社民連」，但若政府推出民生議案，例如全民退保，社民連就要支持。

港島：戴耀廷在會議提出積極運用否決權，只有司馬文反對，戴向司馬文解釋「積極」意思是「可以用，可以不用」，若政府不聽民意才運用權力，戴堅持將其想法加入協調文件。其他與會者尚未意識到這一點，「漠不關心」，故沒表達意見。港島會議亦爭議替補機制，楊雪盈和徐子見傾向「排名制」，羅冠聰則提倡「靈童制」，羅預料自己無法「入閘」參選，傾向由袁嘉蔚補上。

新東：新東對運用否決權的爭論尤其明顯，區諾軒其中一次會議前接到社民連黃浩銘來電，提醒不要答應否決財案的說法。鄒家成在會上質問戴耀廷，為何以「積極運用」權力否決財案為初選條款，而非列明意思較肯定的「會運用」否決權。與會者激烈辯論，民主黨、街工等被批評「行禮如儀」。社民連代表陳寶瑩表態會贊成民生議案，鄒提出即場投票不果。戴建議採用「積極」字眼，具有彈性亦「比乜都唔用行前一步」。

新西：參選新西的8名被告全部認罪。區諾軒沒參與過新西會議，然而戴耀廷沒告訴區，新西協調文件列明「會運用」否決權，直至參選人提交共同綱領，區才得知。另外，控方讀出開案陳辭時播放從枱底拍攝的會議片段，戴當時提倡立會過半運用基本法權力，突出包括否決預算案及爭取五大訴求，各人同意這原則的話，可向外界表達立場。

「超級區議會」及衛生服務界：由於「大局已定」，超區協調會議很快完結，戴耀廷沒談及否決預算案。衛生服務界則無舉行協調會議。

（初選案‧整理）