抗爭傳統派角力 導火線否決財案 另立「墨落」公開協議憂犯法 區：無法左右感內疚

明報記者 陳家怡

區諾軒描述初選參加者來自不同政治光譜，對於「立會過半」有兩種不同想像，主張「攬炒」並否決財案的一方有抗爭派，而主張「談判」爭取五大訴求則包括民主黨。抗爭派為免泛民毀約，發起「墨落無悔」聲明書承諾運用否決權，其間九東亦要求公開協議，區諾軒為免「鬥黃」故順從。區稱，戴耀廷擔憂違法才沒把協調文件公開，他們辦初選的「基本倫理」是不應令參加者犯法，也不應綑綁他們的立場，惟之後似乎演變成「一派拉倒一派」。

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按記者會分類 抗爭派「主張攬炒表達絕望」

區諾軒作供時把多名被告及政黨的政治立場分類，在本案16名受審被告（見表1）中，區按照抗爭派記者會將鄒家成、余慧明、何桂藍3人歸類該派，他形容抗爭派在民主派中較進步並多元，餘下13人不屬此派，區在庭上曾稱「好驚標籤錯人」。他解釋，主張攬炒一派是表達絕望，他們覺得長時間仍無法實現心中理想的香港，遂要用盡抗爭手段爭取「破局」，至於傳統民主派則包括民主黨和民協，而人民力量和社民連屬於「進步民主派」。

斥公民黨「搶韁」表明否決財案

本案焦點在被告對於無差別否決財案的取態，區諾軒稱，自2020年3月和戴耀廷召開各區協調會議，各人最初對此不太關心。不過，區批評同月26日初選首個記者會前夕，公民黨於前一天（25日）「搶韁」開記招表明否決法案。及至5月，部分協調會議出現「風向轉變」及爭議，鄒家成當面質疑戴何不以「會運用」否決權，取代「積極運用」否決權作初選條款，會上有人反對。

區諾軒憶述兩方角力於6月有變，戴在記者會表示參選人毋須簽署文件，翌日抗爭派發起「墨落無悔」聲明，有份草擬的鄒家成稱是為免泛民撕毁約章，區認為聲明會減少聯署者立場模糊。另一邊廂，參選九東、時任民主黨主席、認罪被告胡志偉私下向區表示，不欲簽非官方協議，民主黨不會反對興建學校和醫院，恐怕被人「抽秤」指摘。新西參選人、時任民主黨副主席、認罪被告尹兆堅亦向區表達類似觀點，冀組織方認同民主黨。

不過，九東之後開會認為有必要發布組織方認可的協議，而且民主黨願簽官方協議，認為提到否決權可避重就輕，區受託向組織者轉述信息；信息又提到若組織方不接納提議，「怕兵變」。區解釋有見情况嚴重，認為組織方已無權左右決定，憂慮其他選區亦自行發布綱領，於是建議組織者順從，為免「鬥黃」撰寫共識「了事」；區承認有「把關不力的責任」。

區諾軒提及，戴耀廷出於善心不想參與者犯法或遭取消參選資格（DQ），才沒要求他們簽署及公開文件，區認為辦初選起碼要避免參與者違法，也不應綑綁立場；反之「墨落無悔」是唯一公開並要求參選人表態的文件，是對組織者提出「異議」。

一派拉倒一派 傳統泛民終順從

區說，戴事後遭批評，不斷向人致歉，而初選後期似乎演變成「一派拉倒一派」；若非九東會議，區相信胡志偉不會簽共同綱領，慨嘆組織方無力阻止。區自言接觸較多「相對保守」的參加者，社民連和民主黨等甚至「託付」於他，他感「好內疚」，稱「我維護唔到多元聲音」。

（初選案‧整理）