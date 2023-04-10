中大研究：內窺鏡鉗治上消化道出血 再出血風險降

指成本高 不宜一刀切取代原治療

中大醫學院與來自本港、內地和澳洲的研究人員招募190名病人，均經內窺鏡檢查發現上消化道「非靜脈曲張性持續出血」或尚未出血但血管明顯，隨機分配其中97人接受現有標準治療，其餘93人以內窺鏡鉗治療，發現14名接受標準治療的病人在30天內進一步出血，比率為14.6%，接受內窺鏡鉗治療則有3人再出血，比率僅3.2%。

研究指出，現有標準治療失敗率近10%，若病人接受治療後進一步出血，會增加死亡風險。至於內窺鏡鉗治療，研究指是透過內窺鏡末端形狀記憶（memory-shaped）鉗子夾住出血血管，並可穩妥留在消化道內，以防鉗子移位致再出血。

研究通訊作者、中大醫學院外科學系系主任兼姚連生外科講座教授劉潤皇稱，內窺鏡鉗成本高，且治療過程較長，負責操作的醫生亦須於手術前接受特別培訓，建議內窺鏡鉗治療不宜取代現有標準治療，而是用於未必適合接受標準治療的病人。