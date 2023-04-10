九龍城重建 市局韋志成：「大部分」商戶願原區經營

韋志成昨日在網誌表示，九龍城區內有不少與潮泰飲食文化相關的特色店舖，例如售賣傳統潮汕鄉土食品、泰國菜館等，以及與九龍城街市業務息息相關的鮮貨、乾貨和食材舖等，市建局將會盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的獨特氛圍和地區特色，未來數月會整合有關意見，並落實方案具體細節。

稱未來數月整合意見 落實重建細節

韋志成說，市建局委聘的顧問亦於去年11月訪問約300名到訪九龍城的市民，大部分受訪者表示，一周有3日會到訪九龍城，主要是「行街買餸」和光顧區內的食肆，指該區有獨特潮泰文化，商品選擇多元化，交通方便，受訪市民表明重建後會繼續「幫襯」。

九龍城向來有「小曼谷」、「小泰國」的稱譽，因新冠疫情而闊別3年的九龍城潑水嘉年華昨日復辦，韋志成稱市建局今年初主動聯絡「香港泰國地區聯盟」和多個地區團體，並協調和聯繫政府部門、加強宣傳推廣及派出義工隊協助統籌物資和場地佈置，促成潑水節活動在昨日順利舉行。