潑水節重臨九龍城 市民水戰狂歡 警民互動 內地生感國際化不止經濟

「2023龍城HAPPY潑水嘉年華」召集人謝海發表示，全日活動有逾萬人次參與。在賈炳達道公園足球場有多個攤位，供市民感受泰式按摩及品嘗泰國小食。城南道的潑水活動則於下午3至5時舉行，開始前已有市民配備水槍、著起雨褸互相追逐射水，部分人身穿泰國服飾應節，並為途人臉上抹白色粉送上祝福。現場有多名軍裝警員戒備。

不少孩童在3時封路前持水槍追逐，警方及工作人員隨即沿行人路拉封鎖線，有警員向孩童呼喊：「頭先邊個應承我（唔玩住）？3點鐘先好玩，保留實力！」另有警員臉被參與者拍上白色粉末。距城南路解封前半小時，警員要求參與者重返行人路，有兒童持水槍射向警，遭警員警告稱已數次向警員射水，要求停止；有警員遭參與者射水後，走上前取水桶「還擊」。警方昨回覆本報查詢，稱九龍城潑水節活動結束後參加者自行散去，活動中無人被捕。

泰僑穿校服回味家鄉過節

由泰國來港34年的Cat昨與多名朋友特意穿泰國校服到城南道慶祝泰國新年，「因為我想諗番以前細細個在泰國潑水節好開心（的情景）」。她說，「潑水」是泰國新年的傳統習俗，象徵「衰嘅嘢走咗去」，過去3年疫情無法外出慶祝只能「靜靜地」度過，昨終於可在現場參與潑水節「非常開心」。平姐（音譯）1988年由泰國來港，說疫情前每年都會慶祝泰國新年，過去3年「無得玩」，只好留在室內「玩啤牌」，昨日終可與10多名朋友到城南道慶祝感興奮。

士多備400水槍料即日售罄

由內地來港兩年、就讀中文大學中國研究碩士課程的黎同學與友人到場，他接受本報訪問時形容現場氣氛活躍，「是很新鮮的體驗」，「過去沒有了解香港這一面，大開眼界，讓我對香港了解更加全面，香港不是一個簡單的大都會，國際化一面不止經濟金融，亦有來自不同族裔的人共同生活」。

九龍城衙前圍道「新發士多」店主李小姐向本報表示，準備了400支水槍出售，前晚起至昨日中午已售出一半，「非常有信心」在下午售罄；她又說上個月起才承租舖位，期望潑水節可帶動飲品及報紙銷量。

有食肆稱生意多五成 憂難持續

泰國菜食肆「泰象館」負責人徐小姐說，生意比平日多五成，但潑水節活動僅一日，難持續帶動生意。她表示，據她觀察，昨人流比疫情前的潑水節少，「可能因天氣涼」，荔枝角亦有同類活動而分薄人流。「泰地道泰式料理」負責人彭小姐表示，潑水活動令街上人流增加，不過未有令生意大增，僅與平時周末相若，光顧的多為本地人。