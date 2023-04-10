潑水節重臨九龍城 市民水戰狂歡 警民互動 內地生感國際化不止經濟

【明報專訊】九龍城享有「小泰國」之稱，因疫情停辦、闊別3年的九龍城潑水節活動昨午起在賈炳達道公園足球場及城南道一帶舉行，不少戴花圈、穿彩色圖案服飾的市民和孩童手持水槍互相噴射，歡度泰國新年。潑水期間有警民互動；有居港泰僑表示久候多時，對潑水節重臨感興奮；亦有內地碩士生稱潑水節令他了解香港的另一面。
「2023龍城HAPPY潑水嘉年華」召集人謝海發表示，全日活動有逾萬人次參與。在賈炳達道公園足球場有多個攤位，供市民感受泰式按摩及品嘗泰國小食。城南道的潑水活動則於下午3至5時舉行，開始前已有市民配備水槍、著起雨褸互相追逐射水，部分人身穿泰國服飾應節，並為途人臉上抹白色粉送上祝福。現場有多名軍裝警員戒備。
不少孩童在3時封路前持水槍追逐，警方及工作人員隨即沿行人路拉封鎖線，有警員向孩童呼喊：「頭先邊個應承我（唔玩住）？3點鐘先好玩，保留實力！」另有警員臉被參與者拍上白色粉末。距城南路解封前半小時，警員要求參與者重返行人路，有兒童持水槍射向警，遭警員警告稱已數次向警員射水，要求停止；有警員遭參與者射水後，走上前取水桶「還擊」。警方昨回覆本報查詢，稱九龍城潑水節活動結束後參加者自行散去，活動中無人被捕。
泰僑穿校服回味家鄉過節
由泰國來港34年的Cat昨與多名朋友特意穿泰國校服到城南道慶祝泰國新年，「因為我想諗番以前細細個在泰國潑水節好開心（的情景）」。她說，「潑水」是泰國新年的傳統習俗，象徵「衰嘅嘢走咗去」，過去3年疫情無法外出慶祝只能「靜靜地」度過，昨終於可在現場參與潑水節「非常開心」。平姐（音譯）1988年由泰國來港，說疫情前每年都會慶祝泰國新年，過去3年「無得玩」，只好留在室內「玩啤牌」，昨日終可與10多名朋友到城南道慶祝感興奮。
士多備400水槍料即日售罄
由內地來港兩年、就讀中文大學中國研究碩士課程的黎同學與友人到場，他接受本報訪問時形容現場氣氛活躍，「是很新鮮的體驗」，「過去沒有了解香港這一面，大開眼界，讓我對香港了解更加全面，香港不是一個簡單的大都會，國際化一面不止經濟金融，亦有來自不同族裔的人共同生活」。
九龍城衙前圍道「新發士多」店主李小姐向本報表示，準備了400支水槍出售，前晚起至昨日中午已售出一半，「非常有信心」在下午售罄；她又說上個月起才承租舖位，期望潑水節可帶動飲品及報紙銷量。
有食肆稱生意多五成 憂難持續
泰國菜食肆「泰象館」負責人徐小姐說，生意比平日多五成，但潑水節活動僅一日，難持續帶動生意。她表示，據她觀察，昨人流比疫情前的潑水節少，「可能因天氣涼」，荔枝角亦有同類活動而分薄人流。「泰地道泰式料理」負責人彭小姐表示，潑水活動令街上人流增加，不過未有令生意大增，僅與平時周末相若，光顧的多為本地人。