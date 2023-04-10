新冠繁殖率破2 劉宇隆：非實况

門診個案按周增四成

衛生防護中心數據顯示，定點普通科門診最新一周（3月26日至4月1日）每1000宗求診，有49.5宗屬新冠個案，按周增38.7%，私家診所則每1000宗有13.5宗，按周增加約1倍。污水監測人均病毒量最新為每公升12.6萬拷貝，按周增加59.5%。

港大最新於3月30日的病毒繁殖率升至2.07，可解讀為每宗個案傳染約兩人，數據置信區間0.85至4.41。劉宇隆稱，現時很少人做檢測，且繁殖率誤差值很大，參考衛生防護中心數據更準確。他稱撤銷口罩令後，市民除罩速度比想像慢，且港人現時衛生意識佳，有助減低病毒活躍度。

流感方面，劉宇隆稱以往流感高峰期開始後約數個星期見頂，相信今次較短，上升兩至三個星期可見回落，並再次呼籲小童和長者接種流感疫苗，尤其是未滿5歲幼童。

家庭醫生林永和稱，最近每日有逾5名新冠病人到其診所求診，較上一兩星期增加，惟不排除因其他診所於假期停診，故較多病人向他求醫。他稱患者大多為再次感染，又或是距離上一針超過半年，不見病情嚴重。他呼籲市民勤洗手，免疫力弱者可在交通工具或人多地方戴口罩。