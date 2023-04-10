「免費未必珍惜」 何漢權倡公民科考察團自費

【明報專訊】每名高中生獲全額資助團費赴公民與社會發展科一次內地考察，本學年及下學年內地考察預算開支分別為6000萬元及1.16億元。教育評議會主席何漢權昨於無綫《講清講楚》稱，不反對明年繼續全額資助學生，但長遠而言社會資源屬於大眾，要思考兩年後財政支出。他認為可負擔團費的家長應自付，貧困學生則繼續資助。他相信家長若覺得考察團有助子女認識家國「會好願意付出」，認為「有時完全免費，不一定人人珍惜」。
教育局目前安排公民科22條路線，全屬廣東省1至3天行程，上周首團出發去廣州和深圳。被問及當局應否安排學生到鄉村地方學習，何漢權認為第一步不用急進，要先讓學生對國家有初步、簡單的概括認識，「否則去深圳、廣州，或去湖南都好，都可能是『頭岳岳』」，初步有認知後便會有情感。
稱學生獨立思考
教師毋須刻意講內地問題
被問內地發展過程亦有矛盾及各種問題、行程如何讓學生看到全面格局，何漢權稱「擺事實，講道理」，當學生看到事實，教師再向他們講道理，「國家的發展成果得來不易、如何好」，又稱學生有獨立思考，會看到發展或事實是否尚可做得更好，是否完全接受教師講解的道理，毋須刻意說「這樣不如、那樣不好」。
就有小學下學年「獲派0班」面臨「殺校」，何認為不宜亂用「殺校」一詞，「好牽動情緒」，又鼓勵政府「門常開」，准無香港身分證學生來港讀書。