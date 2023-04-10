被偷被棄傷病纏 阿毛失散5年回家

已屆14歲 主人：只盼他健康

據網媒「香港動物報」報道，一名車場職員上周二（4日）在屯門藍地一餐廳附近發現一隻金毛尋回犬，因擔心車場其他狗會攻擊該犬，遂聯絡漁護署將牠帶走。其後該名車場職員和朋友聯絡署方了解情况，職員以他們並非狗主為由拒絕透露，他們遂在網上發帖文求助，並聯絡政府慈善團體「拯救遺棄寵物中心」協助跟進。

漁護署向該報表示，該署根據金毛尋回犬身上的晶片，已成功聯絡狗主陳先生，惟當時陳先生不在港，陳委託朋友幫忙接收，直到前日（8日）才將牠接回家。

陳先生接受該報訪問時透露，金毛尋回犬名叫阿毛，5年前於屯門亦園村被人偷走，他尋找多年不果，本來已想放棄，沒想到5年後會重逢，估計阿毛因年紀大而被偷狗的人棄養。他指阿毛現時因患中耳炎而出現側頭問題，需要食藥，亦有皮膚病，又指阿毛頭頸均有傷口，懷疑牠被遺棄期間被其他狗咬傷，現時正在康復。

陳憶述，阿毛是他自小養到大，與家中的芝娃娃「阿柴」一同生活，又稱即使過了多年阿毛愛玩的性格並無改變，「還是喜歡被人摸，又喜歡用屁股撞過來」。多年後失而復得，陳稱感覺難以形容，亦不想再追究偷狗一事，「因為兩狗已14歲，我已經做好心理準備，隨時會有離開的一日」，期望阿毛盡快康復，安享晚年。