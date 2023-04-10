捱撞困車廂火勢近 女客一危一重 同車男子喊「求吓你救我老婆」 失控越線司機被捕

被撞私家車的20歲陳姓男司機及29歲黃姓男乘客，分別腳部及身體多處受傷，自行離開車廂；同行的25歲梁姓及39歲謝姓女乘客被困車內，由接報到場消防協助救出，4人由救護車分別送往3間醫院治理，至截稿前黃、謝情况危殆，梁情况嚴重，陳情况穩定。

越線的40歲蘇姓男司機在車輛起火前已自行離開車廂，經檢查後拒絕送院，警方其後以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷將他拘捕。

捱撞車4人另有1男危殆

綜合網上片段，橫亙路中的跑車冒煙起火，火勢愈燒愈烈，一度波及相距不足1米的私家車車頭，有人在私家車左邊查看車廂情况，另有一名男子坐在路邊石壆待救。曾有一名男子在現場高呼「求吓你救我老婆呀！唔救我唔緊要！」消防員到場後向車輛射水灌救，並向路邊傷者查問情况。

新娘潭路2021年4車車禍2死5傷

事發前晚11時許，蘇駕駛豐田跑車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，至近涌尾燒烤場彎位時疑失控越過雙白線，猛撼迎頭駛至私家車，兩車嚴重損毁。蘇離開橫亙路中的跑車，跑車其後冒煙起火，被撞私家車的兩名女乘客被困車廂。消防接報到場射水灌救，阻止火勢蔓延，其後利用工具將私家車車頂剪開，救出被困女乘客，當中於前座獲救的乘客需戴氧氣罩協助呼吸。警方事後臨時封鎖新娘潭路來回行車線，起火跑車車頭及車廂焚毁，被撞私家車車頭形同廢鐵，意外起因待查。

翻查資料，2021年11月，一輛豐田及一輛本田私家車沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近鳳坑家樂徑時，有車輛越線猛撼相反方向行駛的超跑林寶堅尼，一輛駛至現場的電單車疑因閃避失控翻側，釀2死5傷，當中駕駛林寶堅尼及豐田的司機死亡。

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