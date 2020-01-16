大灣區GBA專題：江門影視景點自駕遊

位於大灣區西北角的「中國僑都」江門，轄下新會、台山、開平、恩平、鶴山合稱「五邑」。有着450萬人口的江門，卻是530萬港澳及海外僑胞的家鄉，廣東省委書記黃坤明不久前視察時，亦強調要「以僑為橋」吸引投資。除是陳皮傳統產區、是網紅飲品「喜茶」誕生地，江門還有什麼？本版將一連3日刊出江門系列專題。

內地電視劇《狂飆》帶起江門旅遊熱潮，充滿嶺南特色的「騎樓」歷史文化街區、中西合璧的台山梅家大院成為遊客打卡點。除了《狂飆》取景地，江門還有著名的開平碉樓群落，以及電影《一代宗師》拍攝地自力村、赤坎古鎮等名勝。日後港車北上落實，江門也是不錯的短途自駕遊之選。

（系列之一）

明報記者 司徒聰穎

開平碉樓

2007年成為廣東省首個獲聯合國教科文組織評為世界文化遺產的項目，亦是首個關於華僑文化的世遺。

碉樓景區包含立園、自力村、馬降龍古村落三大部分，門票分別為100元、78元、50元人民幣。立園是旅美華僑謝維立歷時10年建造的私家園林，於1936年建成。園內分大花園、小花園及別墅區3部分，由人工河、橋亭、迴廊等串連。其中泮立樓與泮文樓兩幢最為壯觀，謝維立銅像就豎立在泮立樓前方。園內古羅馬建築風格的鳥巢、形如鳥籠的花藤亭也是打卡點。

自力村碉樓群是典型碉樓代表，現存居廬（近代廣東華僑所建的多層別墅）與碉樓共15座，多建於20世紀二三十年代。碉樓是華僑為保護家鄉親人所建的集居住和防禦功能、中西建築藝術於一體的多層塔樓式建築。相對立園，自力村建築風格較樸素，更接近鄉村住宅，現仍有村民在此居住耕種，只有小量開放參觀，包括電影《讓子彈飛》的取景地「銘石樓」。

廣東省委書記黃坤明上周日到江門調研時稱，開平碉樓承載着華僑華人愛國愛鄉、造福桑梓、開放兼容的精神內涵，要求做好碉樓建築群的保護修繕和活化利用工作，不斷提升文化遺產的研究闡釋和展示傳播水平。

江門長堤歷史文化街區

內地電視劇《狂飆》主要取景地，位於江門市蓬江區墟頂老街、新市路、興寧路一帶，是江門市傳統商業區。

長堤歷史文化街區保留有大段完整騎樓、未被現代建築「斬斷」，長度在廣東省乃至國內皆屬罕見，且僑鄉特色明顯。街區經營着不少布藝窗簾店、燈飾、家用電器等老店，有些在門外擺賣劇中道具折扇、陳皮。亦有不少剛開業的小店趁着《狂飆》風頭賣豬腳麵（劇中常出現的小吃）。因小巷縱橫、道路狹窄，推薦步行遊覽。

赤坎華僑古鎮

位於開平市，有370年開埠建墟歷史，2017年開始改造升級，今年1月10日試營運，成為首個以華僑文化為主題的大型度假區。

擁有600多座騎樓，在此取景拍攝的影視劇高達80多部，包括電影《一代宗師》。但因僑房、騎樓年久失修，現時的赤坎古鎮經過改建，門票60元人民幣，入園後可選擇步行、叮叮車、遊船3種方式，後兩種需要額外付費，票價分別為50元和80元。黃坤明亦在赤坎華僑古鎮強調，要堅持修舊如舊，最大限度保留騎樓建築風貌，積極引進多種業態，打響具有僑鄉風情的文旅品牌。

台山梅家大院

距離江門市區約90公里，位於端芬鎮大同河畔，來回打車不方便，推薦自駕前往，附近有兩個小型停車場免費停車。

梅家大院又名汀江墟華僑建築群，1931年由華僑所建，逾百幢二至三層的騎樓建築呈長方形排列。這裏也是《狂飆》的取景地和打卡點，劇中主要角色墮樓一幕就在此拍攝。大院內仍有村民居住生活，亦有附近村民在此開店售賣陳皮、鹹魚、葛粉等特產，遊客可進入騎樓參觀拍攝。騎樓群中間本是供商販擺賣的空地，現在已擺放多塊鏡子作為「打卡位」。