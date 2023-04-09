港鐵首「半價日」 乘客：無法彌補加價及延誤

在半價乘車日，憑八達通或港鐵車票二維碼搭港鐵、輕鐵及新界西北的港鐵巴士可半價，來往羅湖及落馬洲站亦有半價，惟不包括東鐵線頭等、機場快線及大埔墟站的港鐵接駁巴士。長者八達通及樂悠咭持有人可在原有2元優惠下再享半價。

有稱平日半價更好

63歲黃婆婆昨持樂悠咭由粉嶺往羅湖到深圳即日來回探望女兒，她說平時來回全程約50元，半價可「慳番啲」，但認為半價日次數不足夠，對打工仔而言，平日車費半價更好。

鄧先生昨在上水入閘往羅湖北上探親，他說昨早看新聞才知有半價，「有好過無」，認為周末並非人人外出，盼港鐵在平日提供半價。他說平日由元朗往返上環上班，單程車費便要27.8元，來回逾50元。他認為4日半價優惠無法彌補港鐵加價及班次延誤帶來的損失，寧願港鐵「拎啲錢提升服務質素，少啲事故」。昨由上水往觀塘的黎小姐說，港鐵未改機制前提供的每程優惠對打工仔更有用。

據上月完成的票價檢討，港鐵取消「分享利潤機制」及以該筆資金提供的「程程3%車費回贈」，改為每當港鐵因延誤事故累積罰款額滿2500萬元，便要提供一日半價優惠。