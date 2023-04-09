紅磡土瓜灣團客阻街減 居民憂五一復熾盼分流

3項改善人流措施包括食肆實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及須派員協助人流管制，以免再有旅客在街上聚集。記者昨上午11時至下午12時半在提供團餐的紅磡崇安街嘉樂軒門外觀察，酒樓派出3名保安在正門外管制人流；現場亦約有10名交通督導員和警員拍照記錄情况和疏導人流。內地旅客自上午11時半起湧現，一小時內約19輛分別載有四五十名團客的旅遊巴駛至，落客後即駛走，旅客可直入食肆用膳，毋須排隊等候。

街坊：噪音吐痰仍滋擾

到訪的內地旅客均佩戴襟章或頸掛名牌，部分頭戴帽子供識別。旅客潘小姐說十分滿意酒樓的食物，笑言「有八菜一湯」。每團平均用膳約30分鐘後離開，導遊點齊人數便帶隊到新碼頭街停車場上車。等候團友期間，約40名旅客聚集崇安街過馬路處和休憩處至少15分鐘，部分圍着垃圾桶吸煙，有人隨地吐痰，未見有人阻止，有遛狗市民要繞道走出馬路。

嘉樂軒旁榮輝大廈住客胡先生說，近幾天內地團客少了阻街，惟不時製造噪音和吐痰，仍感滋擾。土瓜灣居民梁先生樂見旅監局與業界「約法三章」，但擔心五一黃金周會故態復萌，「紅日常見遊客堵塞街口」，冀政府分流內地旅客到其他區，以減社區塞路阻街壓力。