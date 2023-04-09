多酒店缺四成人手 五一房不全開 內地旅網赴港訂單按月升兩倍 業界料旅團不升反跌

旅議會信業界「有房才接團」

今年內地五一勞動節假期為4月29日至5月3日。內地旅遊網站攜程顯示，截至本月6日，五一期間出境遊熱門目的地中，泰國排第一，香港第二；五一內地赴港旅遊訂單量較4月1日至5日增逾213%，跟團旅遊訂單增逾7.2倍。

楊潤雄：訪客數交通容量有估算

楊潤雄昨接受港台《星期六問責》及商台《政經星期六》訪問時談及五一黃金周安排， 他說從業界角度歡迎有更多內地客來港，局方盼做到三贏：旅客有較好旅遊經驗、不影響市民作息、為旅遊業及經濟帶來新動力，已與旅監局、旅議會等開會討論五一來港旅客評估數字、關口及交通容量，商量如何改善各方聯絡工作等，未來會再開會。

前民政事務局長徐英偉上周接任酒店業主聯會執行總幹事，他昨接受本報查詢時說，正密切留意五一黃金周訂房量，相信內地客未回復疫前水平，但以現時人手應對不樂觀，不少酒店只能聘請到正常60%至65%人手，為確保服務水平，未能開放全部房間接待客人，以免影響服務亦損害香港形象。

對於人手不足問題，楊潤雄稱局方大概掌握情况，政府內部亦有討論，惟因酒店、飲食及零售業均屬服務行業，人手問題互相影響，故需以整體範疇考慮；至於需否輸入外勞，他說「個別行業都有啲討論喺度」。徐英偉稱應先釋放本地所有勞動力，對業界來說一定是本地勞工愈多愈好，因輸入外勞開支必較請本地人高。

目前團客佔內地客約5%

楊潤雄提到，目前團客僅佔所有內地客約5%至6%，較多是自由行。徐王美倫稱，目前本港日均有120至130個內地團來港，因內地來港高鐵沒團體票，旅行社於長假期較難訂票，故估計五一期間高鐵團或較少，但經其他陸路口岸入境的旅行團或增加，拉上補下後估計日均來港內地團於五一期間不會增加，甚或減少10%。旅遊促進會總幹事崔定邦估計，日均內地團數目會反較現時少三分之一。