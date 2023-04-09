文體旅局：重改善冰協管治非懲罰 與港協目標一致

冰協回應指出，楊稱懲處非重點說法與早前港協說法「有所不同」，冀約見楊了解港協及政府想法，配合政府相關工作；重申削減任何其他資助均影響運動員培訓及發展。

楊潤雄昨在港台《星期六問責》表示，絕不能接受國歌在國際賽事中被錯誤播放為「黑暴」歌曲，局方理解落實指引有很多實際情况，故希望了解成因、冰協有否遵從指引，「對國歌維護是否符合港協及市民期望」，最重要是防止將來發生同樣情况。他稱局方贊同港協啟動暫停會員資格的程序，冰協可就相關觀點與看法再回應，提供實在和可解決管治問題方案，相信「若冰協管治不達標、不理想，對冰球長遠發展有一定影響」，港協一個月後按資料再決定。

楊潤雄：遵國歌指引非「交功課」

楊表示，程序上康文署會審批體育總會每年提交的計劃，若港協暫停冰協會員資格，署方會依照項目撥款，在不影響運動員訓練和出賽下削減資源；若港協接受相關方案，署方就不用啟動程序。被問及是否代表冰協要扣減薪酬，楊在商台《政經星期六》表示，除有關運動員項目外及不影響運動在社區推廣，會再審視其他個別項目的資源及開支。他又認為球員和領隊即場有盡責作出合適反應，而球員亦盡力比賽並有成績，不一定奪冠，只要盡心盡力代表本港作賽，政府都是感激和支持球員。

冰協稱冀晤楊潤雄霍啟剛 若削資助會設法籌款

冰協昨發聲明，指冰協主席、秘書長及所有執委均是義務，不收分文，所有資助均用於訓練、比賽及3名文員薪酬等，至於包括部分海外會議支出資助等行政費用方面，部分一向由冰協自費，一旦政府削減資助，冰協會自行想辦法籌集資金出席會議，以免影響運動員出賽機會。冰協稱，上月底已着手準備將已優化的管治措施及就事件深入檢討寫入報告；又指正邀請身兼冰協榮譽會長及港協副會長的霍啟剛見面，正等待回覆。

冰協早前稱未感受到港協尊重，港協負責人一直希望證明只有冰協有錯。港協暨奧委會副會長王敏超昨出席體育節開幕禮時表示，港協早前已發聲明，而他剛從內地回港，故不了解具體情况。至於會否考慮修訂指引，他稱「這件事很難說」，不評論冰協事情。