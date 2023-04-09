林定國：外狀本質上不應打國安案 若拒申請不交代 「披露本身或已不利國安」

律政司最先在2月提交修例草案，3月再提交7頁補充文件，加入更多有關修例的說明及建議，並提到以專案方式認許海外律師參與國安案件屬「例外情况」，即特首要有充分理由相信申請人來港參與國安案件，不涉及國家安全或不會不利於國家安全。

稱非絕對禁止 重申「例外中例外」

林定國過去不止一次強調，容許海外律師來港參與國安案件「一定是例外中的例外」，他昨亦重申該說法，但補充「就國安性質案件出庭，本質上我們覺得是不應該發生的事」。問到是否已假定不會批准海外律師參與國安案，林定國稱，不要在文字上糾結，基本原則是「我們認為不適合」，但非絕對禁止，目前提供了程序和途徑，讓申請人說服特首批准。

申請人要通過兩個關卡，取得特首批准申請的通知書後，再向法院提出專案認許申請，法院同時要按《港區國安法》向特首取得證明書，確認有關申請是否屬「例外」。林定國昨稱，特首在整個審議過程可向律政司，甚至維護國家安全委員會（國安委）諮詢意見，惟若拒絕申請，不會交代原因。

林解釋，國家安全定會觸及到相對敏感的事，因此不適合公開討論，亦不適合公開交代，「可能披露本身已是不利於國家安全」。

列正負面清單「不切實際」

問到會否仿效區議員宣誓的做法，列出「正面」及「負面」清單供海外律師參考，以衡量獲批機會，林定國說，目前沒有相關安排，認為執行有困難，「如果列出清單一定要周全，基於國家安全本身的性質，（列清單）是不切實際」。

新條例生效後，特首的決定不能被挑戰或覆核，但無禁止被拒申請人再提出申請。林定國表示，申請被拒的海外律師需自行考慮，有否額外資料令特首改變主意。他認為，被拒者有信心再提申請，理應是掌握了之前不知道或新的情况，但他認為「實際上出現的機會不高」。

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