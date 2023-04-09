原計劃大半年辦初選 立選出爐時退政赴日

2021因他案返港 遭國安拘

區諾軒從政逾10年，曾任立法會議員、區議員和民陣召集人。他在庭上表示，2018年退出民主黨時已部署離開政壇，亦找到區議會接班人。後來2019年發生反修例運動，他一邊面對「大聲公襲警」、「8．18流水式集會」等案件，一邊籌辦2020年初選工作。按照他的估計，假設初選無法律風險，亦假設政府沒將立會延期，當2020年立法會選舉結果公布，他視之為「功成身退」，可赴日攻讀博士和退出政壇。

翻查當時報道，區諾軒正修讀日本東京大學公共政策博士課程，他2021年1月從日本返港，是為完成襲警案的社會服務令，以及就律政司的刑期覆核出庭，卻遭警方國安處拘捕和扣起旅遊證件。兩個月後，初選案首次提堂，他被拒保釋，還押候訊。

有保守者「託付」 疚無法維護

如今區諾軒為控方出庭作供，內容圍繞大量初選協調細節和協議文件，甚少表達個人情感。較罕有一次，是他自言接觸較多立場保守的參選人，其中有人甚至「託付」於他，他卻無法維護民主派的多元聲音，感覺「好內疚」。區諾軒亦供述盡力解散初選的過程，稱希望可為同案被告「找到好的求情，以及從輕發落的基礎」。

述解散過程 盼助被告求情

庭上沒披露區諾軒為何擔任控方證人，但或可從他寄予鄭達鴻的私人信件看出端倪。區表示，盡可能都不應傷害別人，「可其實你縱觀各資料之多，令我不時想，究竟有冇同人講（原文為有同冇人講），係咪還不太有分別」，他亦不知事件過去後能否立於天地之間，寄語鄭達鴻保重。這一封親筆信納入審訊文件冊，由辯方在庭上展示。

根據《港區國安法》第33條，被告自動投案、如實供述自己的罪行等，可獲從輕處罰。面對最高判終身監禁的顛覆國家政權罪，區諾軒最終判囚多少，仍是未知之數。

（初選案‧整理）