區稱戴「立會過半」進步 批「攬炒」狂想 指戴屢提否決財案致初選變質風險增 終退出

明報記者 余卓祈

根據區諾軒的供辭，他最初答應籌備民主派初選，源於戴耀廷的「立會過半」想法是很大進步，他亦視戴耀廷為法律界權威。不過，戴耀廷在缺乏與各人商討之下，不斷撰文提倡「攬炒」和否決預算案，區諾軒稱令初選有「質性上的變化」，導致法律風險提高，他最終決定退出初選。昔日是民主派同路人，區諾軒如今批評戴耀廷的文章「挑動國家情緒」，攬炒論述是「final fantasy」（終極狂想）。

【系列之一】

戴認罪沒受審 敘述留白

控方證人區諾軒作供24日，親述初選計劃始於2020年1月的政界飯局，直至官方譴責違法，約半年內結束（見表1）。區不時提及戴耀廷如何統籌初選，而戴早前認罪候判，沒在本案受審和旁聽。除控方展示多篇由戴撰寫的文章，外界無從得知戴對初選始末的版本，敘事上猶如遺留一片空白。

區諾軒憶述，自己與戴耀廷首次在飯局上討論初選，戴提倡民主派立會過半可回應反修例運動及爭取「五大訴求」。有見建制派擁有成熟的協調機制，民主派或「黃色陣營」卻容易浪費選票，區認為戴的想法是很大進步，故答應以策劃者身分參與初選。

各派對「否決權」無共識

戴採「積極運用」字眼

根據區諾軒說法，戴耀廷在初選發表論述，無疑在公開發言上擔當主要位置，區諾軒和趙家賢則是組織者。在各區初選協調會議上，戴提倡立會過半後，可運用《基本法》權力否決預算案。由於各黨派無法取得共識，戴使用「積極運用」否決權為部分選區的條款，區形容是「迎合」參加者分歧。

區異議否決權 關係轉捩

按照控方指控，控罪關鍵並非被告報名參加初選，而是認同「無差別」否決預算案的串謀協議，從而癱瘓政府運作。區諾軒多次力陳，自己的「初心」是爭取民主派勝算，戴耀廷則重視立會過半的否決權，兩人想法有差異（見表2），但區沒有鮮明反對戴。兩人關係的轉捩點發生於2020年5月的協調會議後，區就否決權提出異議，戴則認為運用否決權合法。

官方批評「響警號」急解散

《港區國安法》於2020年6月30日晚上11點生效，港府官員和中聯辦於7月初選投票前後開腔指初選非法。區諾軒自言是戴耀廷的「後輩」，相當信任戴的法律觀點，但政治判斷上已「響起問號」，故決定退出和盡力解散初選。區沒有仔細講述當中過程，僅稱他前往港大辦公室向戴表明意願，戴數日後發帖宣布休息。

屢負評戴做法

質疑漠視參加者意見

回顧初選風波，區諾軒一方面表示不想傷害戴耀廷，不主張以參加者被戴「騎劫」定性初選；但另一方面，區多次負面評價戴的做法，例如戴在一份初選協議文件採用「會運用」否決權，疑漠視該區參加者的意見，區稱感覺難受，顯示初選不民主之處。

除此之外，區諾軒多番強調不認同戴耀廷的「攬炒十步」論述，尤其最後一步要「攬着中共跳出懸崖」，區認為在香港爭取民主不應說到「出晒界」，並稱戴發表文章前從沒與組織者商量。

（初選案‧整理）