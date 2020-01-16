走私艇減重避追截 410公斤魚翅拋落海

檢1100萬走私豬肚海參 拘兩人

上周二下午約3時45分，海關區域巡邏船在大嶼山南面分流對開水域，截查一艘由香港開往澳門的貨船，貨船上有9名船員，報稱載有49個貨櫃。關員核對載貨單後，發現其中兩個報稱載有波鞋及紅酒的貨櫃邊有「倒汗水」，而運載該兩個貨櫃的貨運公司屬新成立，懷疑有人利用貨船走私，於是押送該貨船往屯門內河船碼頭檢查。海關有組織罪案調查科接手調查，發現兩貨櫃近門口位置擺放已申報的波鞋及紅酒掩飾，內裏發現大批未列艙單的貨物，包括逾5.5噸豬內臟、2.5噸牛肉乾、2.5噸海參、舊電腦及電子零件，市值約1100萬港元。海關跟進調查後，拘捕一名47歲男子及一名43歲女子，二人為安排貨櫃付運的公司東主及職員。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

海關：走私至澳門 再運往內地

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，港澳航程距離短，不法之徒只用錫紙袋密封包裝冷凍豬肚保持冷藏溫度，放在沒冷藏設備的普通貨櫃內，以減低執法人員懷疑，惟被檢獲的豬肚已出水，部分開始變壞，食物安全成疑。他稱，不法之徒近年以水路走私為主，今次相信他們利用海路先將貨物走私至澳門，再運往內地，圖以迂迴路線避過執法部門追查，以及內地對食物的檢驗制度及進口關稅，初步估算逃稅金額達840萬元。

另外，警方水警小艇分區與海關聯合特遣隊人員前晚亦在近屯門龍鼓灘岸邊發現懷疑走私快艇，隨即追截。該快艇高速向西面方向駛去，艇上懷疑有兩名男子不斷將貨物拋到海上，快艇最終逃離香港水域，往內地方向高速駛去。經搜索後，人員在海面上檢獲10袋約410公斤乾魚翅，市值約45萬元。案件交由海關繼續跟進調查。