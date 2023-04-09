青山醫院補石屎即脫落 未按指引驗收 葵涌醫院塌60厘米假天花

青山醫院：無病人職員受傷

青山醫院發言人表示，該院A座大樓一個病房內的多用途活動室，上月底因石屎剝落，須暫時停用並維修。定期合約承建商昨早（8日）通知稱，相關病房已完成維修，惟病房職員察覺天花狀况有異，該院設施管理部人員檢查後，發現部分剛用作修補石屎的物料脫落假天花上，需即時圍封病房再維修。發言人表示，事件不涉及樓宇結構安全，亦無病人及職員因此受傷、病人服務不受影響。

除施工質量外，醫院發現承建商在通知病房維修完成前，未有按指引通知定期合約屋宇保養測量顧問驗收工程。發言人補充，醫院已經責成工程的承建商務必認真執行職務，屋宇保養測量顧問亦會從工程人員施工、材料、監督等方面調查事件起因。醫院另已安排全面檢查由同一承建商處理的維修工程，以確認安全。本報向醫管局查詢青山醫院涉事承建商為何、有否承包其他醫院的維修工程，局方稱沒有補充。

另外，葵涌醫院昨深夜公布，該院一成人精神科女性病房走廊，前晚（7日）有一塊約60乘31厘米，比A3紙張大的假天花掉落，沒有病人或職員受傷，職員已即時圍封附近範圍，固定涉事假天花及檢查相鄰地方以確保安全。

葵涌醫院：上月曾檢查安全

醫院發言人表示，早前委託定期合約承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部分假天花上月曾被承建商揭開以檢查安全，院方已要求承建商檢查時必須遵從及執行所有程序。

翻查資料，青山醫院病房去年11月曾有石屎剝落直墜病牀，事發逾3個月院方回覆傳媒查詢時始承認事故。公立醫院2月起被揭發生多宗墜物事故，因應上述情况，醫管局上月初表示，將在一個月內按風險檢查儀器及設施安全，同時加強現行保養維修工作。