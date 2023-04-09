超速衝燈代客扣分 5分收費5000 稱「做咗五六年」 警指或涉妨礙公正

明報記者 楊佩珊

近日社交平台facebook出現「香港代客扣分」的廣告，聲稱可以代違例駕駛的香港私家車或輕型貨車司機扣分，更列出明碼實價，扣3分收費3000元、扣5分收費6000、扣10分「價錢面議」，同時提供代上駕駛改進課程的服務。記者以顧客身分經WhatsApp查詢，對方詢問相關交通違規事件的詳情，包括扣多少分、日期、時間、是否需要上庭等。記者聲稱衝燈，對方着記者收到警方來信再聯絡，又稱扣5分收費5000元，較廣告的價錢便宜，罰款另外支付。對方更聲稱，「放心啦，我哋一路有做開」。記者之後表明身分再查詢，對方回覆，「我哋做咗五六年，如果有事一早無咗啦，大哥」。

大狀：中介買賣者均可能有罪

警方表示任何人提供虛假陳述或資料，以蓄意誤導或企圖誤導警務人員，有可能觸犯「誤導警務人員」或「妨礙司法公正」等罪行。大律師陸偉雄表示，不論是提供服務的中介人、購買服務的違例駕駛者、或收錢為人頂包的駕駛執照持有人，均可能觸犯「串謀欺詐」及「串謀妨礙司法公正」罪，兩項控罪均屬嚴重罪行，最高刑罰分別為監禁14年及7年，一旦罪成，一般來說即時入獄無可避免。陸表示，即使只是出主意、沒有實際執行犯罪行為，都可因串謀控罪被起訴。

李耀培：沒即時截停才能做手腳

香港汽車會會長李耀培表示，過往有聽聞行內有「代客扣分」，但通常由熟人介紹，而且通常只接扣3分的生意。找人頂包扣分的司機通常干犯超速或不小心駕駛，沒有在路上即時被截停，才有可能「做手腳」。警方通常根據拍下的車牌號碼，寄信聯絡車主，再由車主呈交司機名，然後進行上庭、扣分等程序。

至於代上駕駛改進課程，李稱，課程通常由駕駛學院導師主持，有時會有多一名運輸署巡查人員在場，職員核對參加者的身分證及駕駛執照確認身分，理論上會核對參加者的姓名和容貌。李稱呼籲駕駛者不要以身試法，稱可以透過修讀駕駛改進課程補回3分。