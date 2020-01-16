用ChatGPT撰草稿「必核對」 律師：有時提供不存在案例

讚省修改撰寫時間

不上載文件遵保密原則

翟文禮說，ChatGPT長處在一般文書處理，可節省修改及撰寫時間，由人工智能寫完，再人手修改。不過他提醒，人工智能不能自行搜尋案例，有時甚至提供一些不存在案例，形容「如果無法律知識都唔敢用（在法律用途），因為唔知啱唔啱」。他又說，由於保密原則，不能上載文件。

法律學者：倘出錯 使用者負責

研究法律科技的中大法律學院助理教授Eliza Mik提醒，不論人工智能技術使用者的職業，法律上都要承擔其個人責任，舉例「會計師用會計軟件，最後計錯報稅表，無論軟件有多複雜，該會計師仍要負責，情况套用在醫生或律師也一樣」。ChatGPT是一種「大型語言模型」，透過分析數據庫及學習，選出相應最高概率「出現」的字詞回答用户。Eliza Mik提醒，很少人留意到，語言模型平台不一定知道在講什麼，又或一字一句本身的意思。