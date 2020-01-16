政府暫無AI指引 文書無權用ChatGPT 意大利指違私隱規定取締 港資科辦稱持開放態度

明報記者 林勵

私隱署：未見涉ChatGPT投訴

港府暫對內部員工能否使用ChatGPT未有明確取態。公務員事務局稱，政府一直檢視科技發展，會在安全情况下，使用合適的資訊科技，以提升服務效率和質素。工作不時與文字「打交道」的律政司及政府新聞處分別回覆稱，會「遵從政府資訊科技保安政策及相關的指引」。司法機構回應說，已訂立資訊保安政策及規範指引，以確保所有機密和敏感資料不會外泄，並持續留意資訊及通訊科技的發展和應用，按需要檢視指引。私隱專員公署稱，截至本報周四查詢，未有接獲任何與ChatGPT相關的投訴或資料外泄事故通報。

德警告同禁 加國查OpenAI

全球不同地方政府正探索如何應對功能強大的人工智能平台，意大利政府近日以違反私隱保障規定為由，全面禁止ChatGPT，德國私隱專員亦警告有可能仿效意大利做法；加拿大私隱專員日前也稱收到有關蒐集個人資料的投訴，宣布調查ChatGPT的研發公司OpenAI。

政府法定語文主任協會主席徐仲茹回覆查詢時稱，基於目前資科辦瀏覽互聯網及處理文件規定，法定語文主任在工作上沒有使用人工智能平台。她解釋，政府人員工作時使用政府電腦和瀏覽互聯網，例如數據傳輸方式、瀏覽網站，須依資科辦指引和守則，獲得管方批准，並按權限使用。

她補充，政府人員未經許可不得把任何文件或其部分內容上傳互聯網，不論是擬稿或定稿，基於以上限制，職系現時工作上沒使用人工智能平台。

唐麗娥：有同事評下屬「詞窮」

用字或參考ChatGPT

文書職系公務員總會會長唐麗娥表示，文書職系工作上無權限可使用人工智能平台。不過她舉例，部分有管理工作的同事評估下屬表現時「詞窮」，處理十幾人的中英文評核，用字可能會參考ChatGPT對人的評語。她又說，職系工作包括輸入資料、將資料存檔，或根據範本發信等，認為未必會全面電腦自動化處理，5年內暫不擔心影響人手編制。政府高級文書主任協會主席莊淑卿稱，由於資科辦尚未公布政策，未能評論。

根據公務員事務局數據，私人秘書職系現有約1600人，文書主任及文書助理職系人員共2.32萬人，即時傳譯主任和繕校員職系分別有11人和62人。

政府資科辦稱，已推出大數據分析平台，另在2021年8月發布《人工智能道德框架》給各政策局及部門，讓部門設計人工智能項目時考慮當中道德原則；又稱2025年底前會推出100個「數字政府項目」，運用包括人工智能的先進科技。

私隱專員公署稱，一直留意同類平台發展以及對用戶的潛在個人資料私隱風險，提醒用戶使用生成式人工智能聊天機械人時，應先細閱其私隱政策，了解程式如何蒐集、使用和分享用戶個人資料，避免披露自己或他人的個人資料。