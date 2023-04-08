屢邀女子免費按摩 技師涉非禮少女被捕

工廈劏房無牌經營 已停業

警方本月4日接獲17歲女子報案，她稱早前在開源道55號一單位接受按摩時被非禮。據悉，事主收到對方邀請，在專頁按讚便可獲一次免費按摩，當天她抵達涉案單位後更換即棄衣服，由涉案男子為她按摩肩膀及腿部等，其間對方觸碰其私密部位，她數天後報警。觀塘重案組人員調查後，前日在上水拘捕38歲姓楊男子，他報稱任職工程顧問，涉嫌非禮。

網上討論區有帖文稱，事主曾透過Instagram講述受辱經歷。事主稱該店最近有優惠，邀請在網上有多人追蹤的女子免費體驗按摩服務，事前她以為按摩師是女性，到達後才知是男技師。該店以布簾分隔更衣間，布簾長度只及其小腿位置，她懷疑技師刻意在按摩過程觸碰其胸及私處，又涉嫌掀開她的衣服。事主稱當時很害怕，事後向店方查詢，對方承認男師傅為女客人按摩易令人誤會，決定即日停業至另行通知。據悉涉案單位為約70方呎劏房，今年1月初租出，無持有相關牌照。

警方調查發現，被捕人曾多次透過社交媒體相約不同女子接受免費按摩體驗。警方呼籲市民，若就案件有任何消息提供，請致電3661 0623與觀塘警區重案組第二隊聯絡。