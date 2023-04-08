指定垃圾袋須用綠色 業界：難配合回收物料

回收物料多黑或其他顏色

劉耀成昨在港台節目《千禧年代》表示，政府要求指定垃圾袋用綠色設計，需選用透明膠料再混合顏料生產而成，但回收後產出的高質素透明膠粒只佔較少比例，較多為本身帶顏色的膠粒，例如是紅或黑色。他認為在政府要求指定垃圾袋用綠色的準則下，即使指定膠袋回收物料由佔五成降至兩成，仍有一定壓力。

綠惜地球總幹事劉祉鋒在同一節目稱，垃圾膠袋只用一次就棄置，冀「政府唔好有個誤會，綠色就等於環保」，建議可以因應有色再造膠粒供應較多，指定垃圾袋改用灰色設計。

環團：唔好誤會綠色就等於環保

至於最新指定袋標書不再要求在本地設廠生產，劉耀成表示，容許境外生產「對製造商是鬆綁」，可節省絕大部分運輸費及人工，形容在港開廠需要很大投資。他又認為，由於運輸方便，相信指定膠袋日後會在內地生產，而在東南亞生產成本較在內地生產貴一倍。

世界綠色組織創辦人余遠騁接受本報查詢稱，相信成本為垃圾徵費膠袋的最大難題。他說，由於市民每日均需使用垃圾膠袋，加上當局對垃圾膠袋的再生塑膠物料比例有一定要求，且膠袋不能太薄，認為成本為一大考慮。他預計最後中標者都會傾向在內地設廠生產膠袋。