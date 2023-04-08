7遊行一未禁蒙面 牧師囑勿遮 感冒職員除口罩 三成參加教友有戴

昨共有7場宗教遊行獲警方批出不反對通知書，分別在天水圍、大埔、屯門、葵涌及太平山頂舉行，各預計參與人數由40至120人不等。警方要求每個遊行須設糾察員，比例最高為屯門青山聖彼得堂遊行，申請不多於40人參與，警方要求安排至少10名糾察員，比例為1比4；比例最低為尖沙嘴聖安德烈堂的太平山步行活動，申請不多於100人參與，警方要求至少設5名糾察員。

屯門遊行糾察參加者1：4

天水圍聖腓力堂遊行的不反對通知書，並沒訂明須遵守《禁蒙面法》，惟有信徒稱牧師有提醒參與者除口罩。據本報在場點算，活動約100人參與，其間30人戴外科口罩，佔參與人數約三成。活動開始前，至少4名便衣警員在場戒備，活動途經路線未見部署其他警力。

參與遊行的莊女士說，教會牧師有提醒參與者遊行時避免蒙面，以符合法例要求，「我們當中有位姑娘，佢真係感冒變晒聲，但佢都拎開個口罩，希望唔好畀人誤會刻意（遮面），以身作則」。她說本身都打算戴口罩遊行，「戴慣了，但在這個時刻，我都諗不如除口罩啦，都冇咩大不了，其他會眾都因而跟隨，都好聽牧師指示」。參與者李小姐認為應尊重個人意願，「始終仍有人擔心疫情」。

一要求貼紙識別 參加者：疫前亦貼

尖沙嘴聖安德烈堂昨午3時在山頂沿夏力道及盧吉道舉行復活節步行「Easter Walk」，不反對通知書要求主辦方「必須確保所有參加者於身上貼上印有聖安德烈堂字樣的標記」、「糾察員則需佩戴工作證以茲識別」，同日其餘6場遊行無此要求。參與者陳小姐說疫情前教會亦曾舉辦同一活動，不清楚今次活動有申請不反對通知書，形容今次屬「行山活動」，而疫前同一活動也有用貼紙識別參與者。

警方回覆本報查詢時表示，昨日各區公眾活動結束後相關人士自行散去，無人被捕。