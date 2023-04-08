餐飲業：港婚宴習慣變「早收」 火鍋店：生意靜博一博「夜收」

指假期遊客仍遜疫前

黃家和：早收另因缺人手

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，市民於疫情期間改變飲食習慣，如較少外出及放棄消夜習慣，不少餐廳選擇提早於晚上10時關門。他指即使目前是復活節假期，但遊客少於疫情前，「客少，餐廳就早收」。黃補充，人手不足為餐廳早關的另一原因，由於本港移民潮及不少飲食業職工疫情期間轉行，「行行都搶人」，亦令餐廳選擇早收。

飲食業職工總會主席郭宏興稱，疫情令市民夜生活減少，餐廳亦相應提早關門。他以中式酒樓為例，不少新人目前「擺酒」都會選擇提早開始，最早晚上10時已可結束，相較以往提早至少1小時。他認為市民未習慣復常後的新生活模式，仍待觀察五一勞動節及母親節等節慶的營運情况，若情况理想，相信食肆日後會延長營業時間。

另邊廂，本報記者發現有少數餐廳延長營業至凌晨。火鍋店「魚鈁」周三公布，其深水埗分店將延長營業至凌晨1時，筲箕灣分店周五至周日營業至凌晨2時。深水埗店負責人洪先生接受查詢時稱，生意其實淡靜，但「想試一試水溫」，深水埗店因屬樓上舖，有固定熟客，遂延長營業。