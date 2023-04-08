港人出遊潮墟冚 尖沙嘴市况冷清 有藥房指生意按月跌七成 內地客嘆店舖不復昔

逾43萬人次出境

根據入境處資料，昨日截至晚上9時本港出境人次達43.38萬，各關口中最多人經羅湖口岸出境，共約9.89萬人次，佔總出境人次22.8%。

中三生疫後首回鄉 稱已沒印象

昨早剛過10時，高鐵西九龍站自助通道已擠滿等候過關的市民，人龍一度排至購票大堂，候車大堂亦近乎座無虛席，場面墟冚。市民方先生帶同父母及女兒提早兩小時趕到西九站，他稱這是新冠疫情後首次回鄉，準備到潮州找親戚敘舊，「拜山順便去玩」。他就讀中三的女兒亦稱學習壓力大，希望假期出外放鬆，笑言上次回鄉是在小時候，「（現在）已經完全沒印象」，十分期待這次旅程。

港鐵表示，因應復活節假期出行高峰期，昨在香港西九龍站安排逾百名職員，並加強車站指示及分流措施，以協助乘客出行。

大批港人外遊的同時，向來是旅客及本港高消費一族流連的尖沙嘴，不少商店及食肆均指生意大受影響。頂好海鮮酒家經理王正油稱，本地食客佔酒樓五成生意額，「香港人全出去（旅遊）了」，昨日生意較平時周末下跌一成。王稱，為增加生意，酒樓近期推出多款新菜式，冀吸引自由行旅客及內地旅行團，「這個星期預計會接待20個旅行團」。

「香港人全出去了」

有酒家稱生意減一兩成

「潮·囍薈」經理許月蘭亦稱，受港人外遊影響，生意額下跌一至兩成，形容對未來數日市况不太樂觀，「平時假期可以滿座，今日也有『爆』過，但持續時間不長」。她稱宴會廳現時亦推出海鮮優惠，價格與一般酒樓相若，盼吸引旅客消費。

來自廣東的旅客林小姐表示，新冠疫情前曾來港旅遊，今次原本打算與母在港購物消費，惟以前常去的店舖許多已結業消失，購物意欲大減。她慨嘆香港市况經歷疫情後變得冷清，「店舖沒有以前那麼多、那麼熱鬧」。

廣東道名店續現人龍

本報記者觀察，昨午尖沙嘴部分藥房大多顧客不多，有藥房職員承認市道甚至比剛全面通關時差，「與上月相差很遠，我們生意慘淡，跌了起碼有七成」。不過，名店林立的廣東道仍有不少旅客在法國品牌Louis Vuitton及Dior旗艦店外排隊等候入內購物，人龍一度超過40人。