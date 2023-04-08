私醫難訂特敏福 衛署：可借藥

藥水尤缺 藥劑師倡引入副廠藥

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，「奧司他韋」及「扎那米韋（Zanamivir）」均可治療甲型、乙型流感，前者較為主流，後者則為口腔吸入粉劑。他指出，特敏福為「奧司他韋」的正廠藥物，估計特敏福藥水短缺屬全球問題，藥廠因此未能即時向本港供應。除了以藥丸製成藥水，他建議衛生署循「指定患者藥物使用計劃」引入非原廠製的奧司他韋藥水，解決供求問題。

衛生署回覆時稱，署方一直根據「政府流感大流行應變計劃」儲備抗病毒藥物，政府已儲備約1100萬劑、足夠劑量的抗病毒藥物，當中約九成為「奧司他韋」。署方補充，當本地醫療市場出現相關抗病毒藥物短缺、未能及時供應，政府可按既定程序把若干數量的抗病毒藥物借給供應商，讓私營機構持續供藥。

醫管局表示，一直密切留意本地季節性流感情况，亦持續監察相關藥物供應、使用和庫存，適時購入及儲備合適藥物，確保有足夠藥物供病人使用。