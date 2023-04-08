流感入院童一周增四成 牀緊藥缺 0至5歲重災 急症兒科使用率81%私院爆滿

0至5歲入院率為整體6倍

上周重返2020年2月水平

新冠疫情期間，兒童流感入院數字均處於極低水平，但根據衛生防護中心新一期《新冠及流感速遞》，今年3月26日至4月1日，0至5歲年齡層在公院診斷為流感的入院率為1.39（每1萬人口計算），重返2020年2月水平（見圖）。

部分染數種病毒 籲打流感針

陳子宏接受傳媒訪問時表示，近日公院兒童感染流感的數字有明顯升幅，與上周相比，因流感入院的兒童增加四成多；其中5歲或以下兒童，因流感入院比率是整體病人的約6倍。陳補充，6個月至兩歲以下年齡層，季節性流感針接種率只有8%，加上這群幼童不曾接觸呼吸道病毒，故現時最易感染，呼籲家長在人多地方為其佩戴口罩。陳續指，很多入院兒童的呼吸道樣本帶有多於一種呼吸道病毒，部分更感染3至4種病毒，又稱同時感染新冠及流感將有較高風險出現併發症，呼籲家長勿掉以輕心，盡快帶子女接種季節性流感疫苗。

醫管局回覆查詢時表示，近日兒童感染流感數字有上升趨勢，3月28日至4月3日間，醫管局急症醫院兒科住院病牀使用率為81%。

學者：重症增 高峰難料何時完

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強在港台《千禧年代》稱，近日學校爆發上呼吸道感染的個案增多，重症病例亦趨增，暫難估計高峰期持續多久。他補充，兒童感染過濾性病毒後，病情一般在3至4日後穩定，惟近日留意到患慢性病、先天性遺傳病等病童，感染流感後出現嚴重併發症，因此延長住院時間。他指出，公立醫院醫護已相當努力，安排將病情穩定、毋須再「聞氧」的病童出院，以加快病牀流轉，但整體病牀仍緊絀；另稱聽聞有私家醫院找不到病牀收治病童，部分醫院或需等候兩至三日才能入院。

有私院牀位需等兩三日

本報記者以家長身分致電多家私院，其中浸信會醫院、荃灣港安醫院、港怡醫院及仁安醫院的員工均表示，昨午兒科病牀均非常爆滿。

仁安醫院兒科專科醫生劉成志向本報表示，該院兒科有約50張病牀，而呼吸道合胞病毒、副流感等在年初開始陸續爆發，病牀使用率當時起已相當爆滿，近日未見入院數字因流感病毒開始活躍而有影響。劉補充，最近平均每日約有10名兒童因呼吸道感染入院，被問到為何近日私院病牀較爆滿，劉估計與學童選擇在長假期間留院做預約手術有關。

另外，公院近日亦陸續爆發甲型流感感染群組，繼瑪嘉烈醫院有內科及老人科病房有4名同房病人感染，小欖醫院嚴重智障科一個男病房自本月4日至昨日共有9名病人染疫。小欖醫院發言人表示，該病房已暫停接收新症，實施有限度探訪。

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