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2023年4月8日星期六
港聞二
流感入院童一周增四成 牀緊藥缺 0至5歲重災 急症兒科使用率81%私院爆滿
私醫難訂特敏福 衛署：可借藥
專家不建議長戴口罩 小學加強通風
港人出遊潮墟冚 尖沙嘴市况冷清 有藥房指生意按月跌七成 內地客嘆店舖不復昔
一列高鐵兩無障礙座位 輪椅團嘆「同行不同車」
餐飲業：港婚宴習慣變「早收」 火鍋店：生意靜博一博「夜收」
立選敗將曾瀞漪任政協 台罰13萬
海洋公園職員泵房自縊
涉兜搭六旬漢偷金鏈 拘兩內地婦一涉另案
反駁冰協指控 港協：有如實報告政府
惠康貨車撼巴士7輕傷
貨車撞欄 司機涉酒駕被捕
7遊行一未禁蒙面 牧師囑勿遮 感冒職員除口罩 三成參加教友有戴
指定垃圾袋須用綠色 業界：難配合回收物料
屢邀女子免費按摩 技師涉非禮少女被捕
政府暫無AI指引 文書無權用ChatGPT 意大利指違私隱規定取締 港資科辦稱持開放態度
用ChatGPT撰草稿「必核對」 律師：有時提供不存在案例
黃大仙飈荃灣避截查 停牌司機撞車被捕
公屋搗毒窟 母子日籍漢被捕
尊子漫畫
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【Emily】何永賢深圳睇組裝合成法起樓
【Emily】日總領事嘗雞蛋仔 「要唔要食一粒？」
【Emily】澳門工展會試用吸塵機 丘應樺話包辦家務
【Emily】商場擺復活節佈置 小童打卡
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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