反駁冰協指控 港協：有如實報告政府

稱收改善方案前 不再評論冰協回應

冰協日前發聲明逐點回應港協日前的信函，不滿港協三番四次在媒體發出未符事實評論，質疑港協似乎未有將事實如實向政府報告，認為事件與港協提出管治問題無直接關係。港協昨發聲明，透露早前向特區政府提交報告時，均附上冰協提交的書面報告、相關電郵和文件，稱「如實反映」；而為了以公平客觀的方式作判斷，港協指在冰協就其違反指引要求提交書面解釋，以及提出企業管治改善方案前，不會評論冰協向傳媒發放的回應。

播錯國歌事件相隔逾一個月，港協日前表示啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協一個月內提交全面書面解釋，並提出改善企業管治方案，否則會暫停其會員資格。政府表示若港協落實暫停其資格，會考慮在不影響運動員前提下削減撥款資助。至於需否進一步討論暫停冰協會員資格，港協指仍視乎冰協能否就事件提交全面書面解釋及改善企業管治方案；若暫停冰協會員資格亦必須通過特別決議案，交付全體會員討論及投票決定，絕非由港協暨奧委會自行裁決。