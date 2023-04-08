涉兜搭六旬漢偷金鏈 拘兩內地婦一涉另案

警方前日接獲報案，一名60歲男子稱中午在深水埗逛街期間，遇上兩名持雙程證的內地女子，她們兜搭事主到快餐店用膳，其間一人負責分散受害人注意力，另一人則偷去事主一條價值18,900元的金頸鏈。深水埗分區特遣隊人員同日中午時分在鴨寮街及北河街一帶巡邏，發現兩名形迹可疑的內地女子，遂上前截查。警方在其中一名46歲姓張女子的手袋內檢獲一條懷疑不屬於她們的金頸鏈，相信兩人與上述案件有關，遂以涉嫌盜竊拘捕張女及同行49歲姓蔡內地女子。案中事主沒有受傷，毋須送院。

引事主到快餐店下手 一分散注意一落手

警方經調查後，發現張女與4月5日旺角一宗同類案件有關，她藉詞到賓館按摩兜搭男事主，涉偷去一條約值1.5萬元的金頸鏈、5000元港幣及9000元人民幣。翻查資料，當日一名60歲姓陳男子在旺角街頭被流鶯兜搭，其後同到山東街榮華大樓一間賓館，女子入房後趁機偷去事主的金頸鏈等財物逃去。

深水埗警區刑事調查隊第七隊主管督察梁健培呼籲市民要時刻保持警惕，特別是當面對陌生人時，以免被不法之徒有機可乘。