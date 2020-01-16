【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4

稱無物資因損毁過期而棄

至於平均成本最貴嘅係酒精搓手液，物流署過去3年用咗1.46億元購入681.79萬支，平均每支21.4元，至2月仲有100萬支未用；快速測試套裝亦花咗41.8億元買入3.5億套，平均每套11.9元。保護衣同保護眼罩就無提供支出。

物流署補充，採購物資係為配合政府各部門運作需要，過去3年無防疫物資因損毁或過期而要棄置。物流署又話，除咗舊年年初幫醫管局買過口罩外，並無為政府部門外嘅機構買口罩。

訪客計劃疫後宣傳 料涉1650萬元

另外，政府喺疫後要宣傳香港，政府新聞處會喺2023/24年度透過訪客計劃，邀請來自內地同海外具影響力嘅人來港親身體驗，例如政府官員、學術界、工商金融界領袖、傳媒代表等，再將「香港好故事」帶返屋企，預計開支1650萬元。