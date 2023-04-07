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2023年4月7日星期五
港聞二
醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元
兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄
本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治
社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容
涉城巴休息室打人 警獲准保釋
土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面
平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應
8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別
選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選
兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔
指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ
免再牽連 退出後拒按計劃資助民調
周守仁籲寬宏處理反修例輕罪者
反修例國安案最少23宗待排期
理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押
街市檔失鸚
指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯
環聯報告：港數碼交易18%疑有詐 比率全球最高
駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援
稱父內地進口 肉商賣貓肉囚10周 官質疑不止一貓受害 稱比食用罪責更重須阻嚇
涉偷駕城巴事敗撞欄 17歲巴士迷即自首
用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成
「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發
涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕
大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減
灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4
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【明報專訊】（請看附圖）
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