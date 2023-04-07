港聞

港聞二

灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美

【明報專訊】通關了，北上港人多了，發生令人哭笑不得的瑣碎事也同樣增加了。

前陣子有位朋友向我訴苦，他在中國鐵路官方手機程式買了從廣州去深圳的車票，出發當日卻一時大意忘了帶回鄉證，去到火車站，他嘗試以電子票的二維碼掃描閘機入站不果，尋求車站職員協助，對方告知可以即場辦理臨時入站證明，正當朋友喜出望外，對方卻又一盆冷水淋下來：「你是回鄉證嗎？回鄉證辦不了臨時證明」，還不忘補刀：「趁火車未開，快點申請退票吧。」

朋友當日行程毫不意外只能被迫取消。「我真不明白，官方手機程式已經實名認證了我的回鄉證和身分，也有購票紀錄，這些資料上網一查就可以了，為什麼卻不能辦臨時證明？」朋友抱怨。我也沒法解答，事實上不少日常生活服務，尤其涉及需要網上填證件資料的，回鄉證都不被接納，而這些限制又往往是不起眼或並非經常需要用到的服務，如果不是碰巧親身經歷過，也未必會發現帶來不便。

那麼，申請一張居住證總可以解決到回鄉證相當一部分不足吧。那麼巧另一朋友又向我訴苦，說自己早前想用香港駕駛執照換領內地駕駛證，這是幾年前兩地通過的「免試互認」協議，但這位朋友去到車輛管理所打算辦理申請，職員一句「沒聽說過」就把他打發走。

粵港澳大灣區融合不是泛泛空談，你我知道，官員也知道，正如他們強調抓大處也要抓小處，就是明白多年來兩地互聯互通之下「大門開小門難開」的道理。只是小處既繁多亦瑣碎，遇到這類問題的港人也投訴無門，有關部門是否可以考慮設立一個港人大灣區生活不便的專門申訴收集渠道，精準快速地解決眾多「小門」問題？

文：尚東美

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