大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減

若以去年廣州4輪供地、實際成交690.43萬平方米計算，則今年市政府計劃推出的住宅土地供應比去年實際成交增加三成。

供地集中白雲新城及花都中軸商務區

根據《計劃》，廣州11區中，白雲區是今年住宅用地供應最多的區域，達290.47萬平方米，大幅領先其他區，資料顯示，白雲區今年共推出13幅住宅用地，主要集中於白雲新城及以北範圍。花都區今年供應16幅住宅用地，面積165.88萬平方米，是供應量第二多的地區，且面積較去年增加1倍。其中有多幅用地圍繞花都中軸線商務區，該商務區是區級CBD，涵蓋文旅城、區府、廣州北站、花都湖等多個板塊。白雲及花都兩區已佔全市住宅用地計劃供應的一半。

前幾年住宅用地供應量還不算多的番禺區今年也大增，供應住宅地103.42萬平方米，按年升3.09倍。具體而言，番禺今年計劃供應住宅地12幅，分佈在漢溪長隆、石碁鎮、南村、市橋等區域。黃埔區則計劃推出79.05萬平方米的用地，按年增加13.1%，計劃供應的8幅地皮中有4幅位於科學城，另外4幅分別位於長嶺居及知識城。

南沙區作為大灣區發展戰略重地，今年住宅用地供應量卻按年減少34.6%至84.67萬平方米，由於從地皮數量來看，該區今年計劃供應20幅住宅地，因此每幅地的面積都不大，主要分佈在金洲、慶盛、橫瀝等地方。

舊區荔灣增8倍 越秀連續兩年無供應

市中心區域中，老城區荔灣區今年大幅增加住宅地供應，全年計劃供地41.41萬平方米，按年增近8倍。天河區今年供地計劃僅為16.72萬平方米，略高於去年供應量。此外，海珠區今年並無計劃推出土地，不過去年該區共成交7幅土地，新樓供應量仍有保證。另一老城區越秀區則連續兩年零土地供應，在2021年該區也只成交兩幅商住用地，總面積1.2萬平方米，可見此區能開發的新地皮已十分有限。

除了公布全年供地計劃，廣州市亦披露今年第一輪賣地情况，首批將推出21幅地皮，總面積134.53萬平方米，21幅地皮包括荔灣區5幅、天河區1幅、白雲區2幅、花都區1幅、番禺區6幅、南沙區2幅、從化區1幅、增城區3幅。

明報記者