涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕

深水埗警區過去一年接獲45人報案稱受騙，年齡介乎65至92歲。警方調查發現，騙徒首先會致電受害人，訛稱是事主子女，聲稱更改了電話號碼，再於數天後以同一電話致電聲稱被捕，要籌集保釋金，相約受害人交收現金，甚至上門收錢。每名受害人損失介乎1萬至65萬元，累計520萬元。

招無業者學生代收款 派員監視

警方調查後鎖定一個詐騙集團，集團層層下遞、以「搵快錢」招徠，報酬介乎數百至數千元，主要以無業人士及學生為目標，要求他們為犯罪集團收款。集團更會包裝受害人為欠債人，聲稱他們工作只是收債，並派人負責編排行程及監視交收過程。

警方鎖定集團成員身分後拘捕11男1女，年齡介乎18至41歲，涉嫌串謀詐騙、串謀以欺騙手段取得財產、洗黑錢，部分人有三合會背景。當中7人已經被控以上罪行，其中兩人的案件已分別在裁判法院及區域法院提堂；4人獲准保釋候查，本月下旬須向警方報到；另一人正被扣查。