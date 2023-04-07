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「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發

【明報專訊】36歲男子去年在石硤尾一間OK便利店持鎅刀打劫，掠去1800元，昨於區域法院承認一項搶劫。庭上透露，被告確診思覺失調，聲稱因「外星嘅邪形生物」侵襲地球，故搶錢購買武器對付外星人。法官將案件押後至本月20日求情，以待索取進一步精神科醫生報告，以了解被告案發時是否受精神病影響以及他接受治療的意欲，其間被告續須還押。

被捕緘默 官質疑非病情影響作案

暫委法官勞潔儀關注辯方稱被告陳嘉健（36歲，無業）自稱搶劫以買武器對付外星人，但精神科報告則稱被告認為警方「拉錯人」，否認搶劫，而被告案發時表現理智，着店員交出現金，被捕後懂得保持緘默，不似受精神病影響，加上被告抗拒治療，「如果個個都話我有病，又唔肯接受治療，可以出去然後再犯事，咁個社會就好亂」，故押後判刑以索取精神科報告釐清被告的精神狀態，以考慮是否判處醫院令。

被告承認2022年3月4日在石硤尾南山村一便利店搶劫何啟明並劫去1800元。案情指稱，當日凌晨約1時14分，被告戴口罩、穿黑色衣物進入OK便利店，在店員何啟明身旁拿出刀鋒外露的鎅刀，並說「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，店員受驚並打開收銀機，被告拿走現金1800元，一名甄姓途人在店內目擊過程。

被告逃走後，甄與街上另一名陳姓途人追截被告，被告掙扎時口罩脫落，甄近距離看到被告容貌兩至三秒。被告將陳推倒在地，最終逃脫。6天後，警方在被告住所將之拘捕，被告在警誡下保持緘默，何啟明在列隊認人手續中認出被告是搶劫者。

【案件編號：DCCC 774/22】

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