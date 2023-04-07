用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成

【明報專訊】疫苗通行證去年底取消，現於資訊公司任職的政府外判職員涉嫌在灣仔入境事務大樓使用虛假「安心出行」應用程式。他否認一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，受審後昨在東區裁判法院裁定罪成。裁判官指出，被告行為對社會抗疫造成阻礙，亦違背政策目的，下令還押至4月20判刑，其間索取背景報告。
求情稱已認用假連結 僅爭議「侵入」否
被告文劍偉（29歲）現於資訊科技公司任職，涉案日期2021年11月1日。裁判官王證瑜裁決稱，所有控方證人均誠實可靠，證供互相支持、合情合理，另指被告明知進入大樓前須安裝官方「安心出行」，卻無如此做，而他亦知道這一點，裁定他無合法權限進入大樓，罪名成立。
辯方求情指出，就着是否有合理辯解，被告已承認使用「連登」上的虛假安心出行連結，故本案只爭議被告行為是否構成「侵入」，節省法庭時間。王官稱，雖然現時新冠疫情可說已完結，惟案發時社會十分謹慎處理，列明市民進入處所的要求，犯案違背政策目的，故暫不索取社會服務令報告。
同案另有4人被控同一罪名，分拆成獨立案件，其中3男否認控罪，一人獲判無罪，一人案件5月24日開審，另一人罪成候懲。餘下女被告2月3日認罪，被判80小時社會服務令。