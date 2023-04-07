用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成

求情稱已認用假連結 僅爭議「侵入」否

被告文劍偉（29歲）現於資訊科技公司任職，涉案日期2021年11月1日。裁判官王證瑜裁決稱，所有控方證人均誠實可靠，證供互相支持、合情合理，另指被告明知進入大樓前須安裝官方「安心出行」，卻無如此做，而他亦知道這一點，裁定他無合法權限進入大樓，罪名成立。

辯方求情指出，就着是否有合理辯解，被告已承認使用「連登」上的虛假安心出行連結，故本案只爭議被告行為是否構成「侵入」，節省法庭時間。王官稱，雖然現時新冠疫情可說已完結，惟案發時社會十分謹慎處理，列明市民進入處所的要求，犯案違背政策目的，故暫不索取社會服務令報告。

同案另有4人被控同一罪名，分拆成獨立案件，其中3男否認控罪，一人獲判無罪，一人案件5月24日開審，另一人罪成候懲。餘下女被告2月3日認罪，被判80小時社會服務令。

【案件編號：ESCC 2097/22】