稱父內地進口 肉商賣貓肉囚10周 官質疑不止一貓受害 稱比食用罪責更重須阻嚇

根據傳票控罪，被告吳思遠（40歲、批發市場工人）2023年2月9日在九龍油麻地新填地街10號地下部分，未獲得署長書面准許而管有以供使用的冷藏肉類、冷凍家禽屠體及冷藏家禽屠體，該食物為限制出售食物，違反《公眾衛生及市政條例》。被告另被控於同日同地使用重約1.255公斤的貓肉作食物，違反《貓狗條例》。

雪櫃檢1.3公斤 辯稱無參與購買

暫委裁判官郭康麟判刑時引述被告的背景報告及辯方求情指出，被告的父親負責經營食店，並由內地進口肉類；由於被告父親不識字，因此商業登記等文書事宜全交被告負責，店舖雖以被告名字租用，但他無參與購買。郭官表明不接納說法，稱被告協助做商業登記，也未能解釋為何涉案商店舖鐵閘已拉下時，他是唯一留下的人，若他如辯方所說，每天在批發市場日以繼夜地工作，每月工作28天，當時便不應是留在涉案店舖，認為他有份處理業務。

僅提供1雞肉單據 官質疑凍肉產地

郭官續說，雪櫃另存放50公斤雞、10公斤豬、30公斤家禽等其他急凍肉類，「令人不安」的是被告在查問下僅能提供一張雞肉的單據，法庭對食材的原產地抱「高度懷疑」。郭官續稱，有理由相信涉案貓肉經非法途徑進入本港，來自多於一隻貓，並準備出售予一些「不懷好意」尋求貓肉或「不幸地」誤買貓肉的人，涉及商業性質，判處即時監禁無可避免。郭官以入獄18周為量刑起點，扣除被告認罪及背景良好，兩罪判囚10周，同期執行。

【案件編號： KTS 5703、5714/23】