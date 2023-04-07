港聞

港聞二

稱父內地進口 肉商賣貓肉囚10周 官質疑不止一貓受害 稱比食用罪責更重須阻嚇

【明報專訊】漁護署及食環署早前在聯合行動中突擊檢取油麻地一食店的肉類，經化驗後證實含貓肉基因，處所租用人事後被捕。他早前承認「售賣限制出售的食物（新鮮或冷藏肉類）」及「使用或允許他人使用貓肉作食物」兩罪，昨在觀塘裁判法院被判監10周。裁判官指出，涉案貓肉約1.3公斤，分別存放於7個雪櫃，將貓肉售予大眾的風險高，而這比僅僅食用罪責更重，須判處阻嚇刑罰，向公眾指出食用或販賣寵物肉是嚴重罪行。

根據傳票控罪，被告吳思遠（40歲、批發市場工人）2023年2月9日在九龍油麻地新填地街10號地下部分，未獲得署長書面准許而管有以供使用的冷藏肉類、冷凍家禽屠體及冷藏家禽屠體，該食物為限制出售食物，違反《公眾衛生及市政條例》。被告另被控於同日同地使用重約1.255公斤的貓肉作食物，違反《貓狗條例》。

雪櫃檢1.3公斤 辯稱無參與購買

暫委裁判官郭康麟判刑時引述被告的背景報告及辯方求情指出，被告的父親負責經營食店，並由內地進口肉類；由於被告父親不識字，因此商業登記等文書事宜全交被告負責，店舖雖以被告名字租用，但他無參與購買。郭官表明不接納說法，稱被告協助做商業登記，也未能解釋為何涉案商店舖鐵閘已拉下時，他是唯一留下的人，若他如辯方所說，每天在批發市場日以繼夜地工作，每月工作28天，當時便不應是留在涉案店舖，認為他有份處理業務。

僅提供1雞肉單據 官質疑凍肉產地

郭官續說，雪櫃另存放50公斤雞、10公斤豬、30公斤家禽等其他急凍肉類，「令人不安」的是被告在查問下僅能提供一張雞肉的單據，法庭對食材的原產地抱「高度懷疑」。郭官續稱，有理由相信涉案貓肉經非法途徑進入本港，來自多於一隻貓，並準備出售予一些「不懷好意」尋求貓肉或「不幸地」誤買貓肉的人，涉及商業性質，判處即時監禁無可避免。郭官以入獄18周為量刑起點，扣除被告認罪及背景良好，兩罪判囚10周，同期執行。

【案件編號： KTS 5703、5714/23】

上 / 下一篇新聞

醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元
醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元
兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄
兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄
本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治
本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治
社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容
社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容
涉城巴休息室打人 警獲准保釋
涉城巴休息室打人 警獲准保釋
土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面
土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面
平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應
平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應
8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別
8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別
選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選
選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選
兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔
兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔
指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ
指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ
免再牽連 退出後拒按計劃資助民調
免再牽連 退出後拒按計劃資助民調
周守仁籲寬宏處理反修例輕罪者
周守仁籲寬宏處理反修例輕罪者
反修例國安案最少23宗待排期
反修例國安案最少23宗待排期
理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押
理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押
街市檔失鸚
街市檔失鸚
指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯
指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯
環聯報告：港數碼交易18%疑有詐 比率全球最高
環聯報告：港數碼交易18%疑有詐 比率全球最高
駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援
駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援
涉偷駕城巴事敗撞欄 17歲巴士迷即自首
涉偷駕城巴事敗撞欄 17歲巴士迷即自首
用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成
用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成
「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發
「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發
涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕
涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕
大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減
大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減
灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美
灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】故宮館國寶「換畫」 睇慈安太后便服Look
【Emily】故宮館國寶「換畫」 睇慈安太后便服Look
【Emily】D2 Place潑水節 狗狗一齊玩
【Emily】D2 Place潑水節 狗狗一齊玩
【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4
【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4