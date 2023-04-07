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駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援

【明報專訊】港燈南丫發電廠今年2月26日下午發生二級火警，港燈消防隊出動灌救，在消防處協助下傍晚將火勢撲熄，事件中無人受傷。港燈發電科高級經理（消防及保安）吳偉明表示，港燈南丫發電廠位於離島，所謂「遠水不能救近火」，故港燈一直設有專屬的「消防及保安組」，而2月火警是建廠40多年來首次召喚消防處協助，以往絕大部分事故由駐廠消防隊處理。

吳偉明受訪時表示，南丫發電廠發生火警當日，工人在正做拆卸工程的地盤使用燒焊切割工具，火花四濺，燒着其他物品，工人嘗試用粉劑滅火器滅火；港燈消防隊趕到後拖喉灌救，但三四分鐘內未能撲熄，遂召喚消防處協助，是南丫電廠建廠以來首次，他形容港燈消防隊可「頂住先」。

翻查資料，事發時南丫發電廠一部退役燃氣機組正進行設備拆卸工程，下午約2時40分發生火警，港燈消防隊即時灌救，火勢在消防處協助下傍晚約5時受控。

吳偉明指出，港燈早於1970年代籌建南丫電廠時已決定在廠內設立專屬的「消防及保安組」，擔當第一道安全防線角色，確保電廠日常營運安全。他指港燈「消防及保安組」編制共32人，分成4更，24小時輪班，平均可在4分鐘內抵達發電廠內的事故現場。

裝備參考消防處 4分鐘可抵現場

他表示，部分組員曾任職消防處、警務處、民安隊等紀律部隊，能將過去實戰經驗應用到救援工作；設施方面，南丫電廠現有兩架消防車及兩架救傷車，滅火及救援設備都是參考消防處使用的裝備。

工友心肌梗塞 隊員助送院救一命

應付突發事故要分秒必爭，南丫發電廠發電科消防及保安督導員郭志偉憶述一次救援經歷，一名工友疑似突發性急性心肌梗塞，他與組員立刻趕到現場，即時用接載員工上下班的船將患者送到鴨脷洲港燈碼頭，再轉送醫院；工友同日做「通波仔」手術，事後獲告知當時情况危險，遲數分鐘搶救可能已回天乏術，對「消防及保安組」救回自己一命表示感謝。

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