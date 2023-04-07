港聞

港聞二

指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯

【明報專訊】冰球港隊今年2月在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播國歌出錯，港協前日表示啟動暫停香港冰球協會會員資格的程序。香港冰協昨稱，處理事件中未感受到港協尊重，指港協三番四次在媒體發出未符事實評論，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任」。冰協透露上月與港協會面，「絕大部分時間」並無討論補充報告的內容細節及日後解決方法。

被指會晤稱獲亞季「不突出」

港協否認質疑冰球隊成績

冰協又稱，港協在上月會面中質疑「冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍和季軍的成績並不突出」，認為港協「口口聲聲最尊重運動員，但實際上最不尊重香港運動員的付出及成就」。港協昨晚否認會面中有上述言論，其他方面「無補充」。

稱回應無間斷 邊帶隊邊交報告

冰協昨發聲明逐點回應港協日前的信函。對於港協批評冰協領導層迴避態度，冰協認為將之引申為管治問題的說法牽強，並無事實根據，強調一直「無間斷」回應港協，即使先後帶隊到波斯尼亞及南非作賽，在行程緊密下，每份報告都在兩天內完成準時繳交；冰協主席事發後已兩次與港協義務秘書長楊祖賜電話聯絡，並以通訊軟件錄音回覆。冰協不滿「一些議員及政府當局，均只聽港協一面之詞」，而多番評論冰協未及時交代。

港協上月底與冰協會面，冰協昨稱，對當天未有具體認真討論事件感失望，港協除了一開始質問冰協主席為何無回覆及質疑「寫報告技巧」，完全無討論領隊在現場面對情况及日後可如何解決。冰協又稱，當日會面結束時未有向傳媒透露雙方會面時集中談管治問題，是出於確信政府會認真對待報告，然而港協似乎未有將事實如實向政府報告，認為事件與港協提出的管治問題無直接關係。冰協承認事發前未能與主辦單位檢查國歌，未有後備方案去避免事件；雖然港協指引無就有關情况給予指示，但冰協已多次致歉；又認為不應因一次個別事件放大管治問題，而否定冰協在本港推動冰球普及化的努力。

主辦方稱賽前已收音檔

冰協：播錯後方交到USB

主辦單位波黑冰協昨日回覆本報查詢時強調，事件屬音響技術人員無心之失，不涉香港冰協管理團隊，又稱賽前已收到領隊關婉儀提交載有國歌檔案的USB，惟技術人員自行在YouTube搜尋，首個搜尋結果是錯誤版本歌曲。香港冰協則說，關在港隊對戰伊朗賽事前提交USB不果，直至播錯歌後才能與負責人接觸並交收USB。波黑冰協又指，曾與警方調查人員、中國大使館及香港冰協等單位交代，已向各持份者致歉。

被問到政府決定懲處前會否考慮冰協與主辦方交收國歌不果等因素，文體旅局昨稱暫無補充。

國際冰聯：主辦方無心之失

國際冰聯昨稱已展開調查及會見涉事組委會人員或義工，認為事件是無心之失，主辦方或港隊並無惡意犯錯，而事後港隊已對錯誤歌曲作出正確反應。國際冰聯又稱，組委會主席、秘書長及錦標賽主席在賽後會議上承認是主辦方出錯，已向港隊代表正式道歉。

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