理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押

散庭同案被告相擁 會親友飲泣

16歲甄姓男生（現年19歲）在案件審理逾20天後被裁定表證成立，其中4名被告出庭作供後，甄姓男生本周二（4日）改為認罪，保釋押後至昨日正式定罪。散庭時旁聽者高呼「保重」、「照顧自己呀」，繼續保釋的其中一名同案被告離開前與甄相擁。甄與親友短暫交談後不住飲泣，親友則嗚咽道「唔使驚」，與甄揮手作別。

被告承認案情稱，2019年11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動，以類似排陣方式面向警方，利用雨傘、木板及鐵欄等物築成陣地，以及向警方投擲最少251枚汽油彈，在警方警告下拒絕散去。晚上約11時半，警方開始圍捕行動。

警員18631推進至彌敦道523號外之行車路時，見到被告正逃跑，其後將他制服，他當時身穿黑色衣物，戴上勞工手套、防毒面具連過濾器、護目鏡、頭套、手袖等物。警員為他鎖上膠手扣後，將他帶往臨時羈留區， 交由相關警員接手看管。

【案件編號：DCCC 736/20】

（反修例風暴）