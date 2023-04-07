港聞

港聞二

周守仁籲寬宏處理反修例輕罪者

【明報專訊】天主教《公教報》昨日刊出香港教區主教周守仁發表題為「敢於擁抱希望」的復活節文告，提及約6000人因涉及2019年反修例事件被捕，仍等候警方決定是否起訴。周守仁稱或許有人希望懲罰他們，但他提出，「以慈悲和寬宏的方法處理那些較輕的罪行，才能為我們受傷的社群帶來希望和正能量」。

稱無了期等待無助社會邁向療癒

警方早前稱仍審視被捕者個案，以決定是否起訴。周守仁在文告稱，無了期地等待，對被捕者、以至整個社會邁向療癒，都沒有幫助。他說，有人期望透過懲處來尋求公義，但他稱大家已目睹仇恨和暴力給大家深愛的香港帶來「死亡的惡臭氣味」。「現在我們應該以慈悲和寬大的心，去讓復原中的香港增添生命的芬芳。」

周守仁又提及，近期不少人要向離開或決定離開香港的親朋道別，但留意到在他們離開以後，社會不同範疇都出現了不易填補的空缺，也不知道何時才能補上。他說，當大家真誠地為一個更公平和更自由、人人得以安居的家園而祈求時，信眾仍要抱有希望。

關注遺老問題 倡捐消費券助弱勢

周守仁又關注弱勢，稱照顧長者、尤其是「遺老」和獨居長者，是優先要處理的事情，又說很多香港人在持續的困苦中仍不斷為希望而奮鬥。他提議，不需要依靠消費券的人，可以慷慨捐出從消費券，這會令受惠者的精神為之一振。

（反修例風暴）

相關字詞﹕復活節 反修例事件 周守仁

上 / 下一篇新聞

醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元
醫局總經理與夫超市偷竊罪成 官拒納「非自願招認」說法 共罰萬元
兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄
兩人以功績求情 妻獲袁國勇讚盡責 夫被譽SARS英雄
本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治
本年第二宗流感童殁 腦痹少年不治
社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容
社署：已提3院舍恢復疫前探訪安排 業界：開放後長者歡容
涉城巴休息室打人 警獲准保釋
涉城巴休息室打人 警獲准保釋
土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面
土地共享兩項目 政府啟動改劃 未按慣例由發展商申請 環團：幫到出面
平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應
平整興建需時 議員料最快2032年有樓供應
8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別
8797高才通獲批 九成半內地人 上月起須申報職業界別
選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選
選舉處預算增七成 預留應付「可能舉辦」區選
兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔
兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔
指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ
指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ
免再牽連 退出後拒按計劃資助民調
免再牽連 退出後拒按計劃資助民調
反修例國安案最少23宗待排期
反修例國安案最少23宗待排期
理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押
理大外暴動案 少年表證成立改認罪還押
街市檔失鸚
街市檔失鸚
指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯
指歸咎管治少談報告 冰協：港協只欲證有錯
環聯報告：港數碼交易18%疑有詐 比率全球最高
環聯報告：港數碼交易18%疑有詐 比率全球最高
駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援
駐南丫電廠40載 港燈消防：今年首求援
稱父內地進口 肉商賣貓肉囚10周 官質疑不止一貓受害 稱比食用罪責更重須阻嚇
稱父內地進口 肉商賣貓肉囚10周 官質疑不止一貓受害 稱比食用罪責更重須阻嚇
涉偷駕城巴事敗撞欄 17歲巴士迷即自首
涉偷駕城巴事敗撞欄 17歲巴士迷即自首
用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成
用「假安心」進政府大樓 多一人侵入罪成
「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發
「買武器對付外星人」 男子認搶劫稱精神病發
涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕
涉呃45長者520萬「保釋金」 電騙黨12人被捕
大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減
大灣區GBA新聞：番禺住宅供地按年增3倍 廣州整體升兩成 灣區重地南沙反減
灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美
灣區手記：回鄉證煩惱 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】故宮館國寶「換畫」 睇慈安太后便服Look
【Emily】故宮館國寶「換畫」 睇慈安太后便服Look
【Emily】D2 Place潑水節 狗狗一齊玩
【Emily】D2 Place潑水節 狗狗一齊玩
【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4
【Emily】物流署剩100萬支搓手液 平均$21.4