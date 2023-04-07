周守仁籲寬宏處理反修例輕罪者

稱無了期等待無助社會邁向療癒

警方早前稱仍審視被捕者個案，以決定是否起訴。周守仁在文告稱，無了期地等待，對被捕者、以至整個社會邁向療癒，都沒有幫助。他說，有人期望透過懲處來尋求公義，但他稱大家已目睹仇恨和暴力給大家深愛的香港帶來「死亡的惡臭氣味」。「現在我們應該以慈悲和寬大的心，去讓復原中的香港增添生命的芬芳。」

周守仁又提及，近期不少人要向離開或決定離開香港的親朋道別，但留意到在他們離開以後，社會不同範疇都出現了不易填補的空缺，也不知道何時才能補上。他說，當大家真誠地為一個更公平和更自由、人人得以安居的家園而祈求時，信眾仍要抱有希望。

關注遺老問題 倡捐消費券助弱勢

周守仁又關注弱勢，稱照顧長者、尤其是「遺老」和獨居長者，是優先要處理的事情，又說很多香港人在持續的困苦中仍不斷為希望而奮鬥。他提議，不需要依靠消費券的人，可以慷慨捐出從消費券，這會令受惠者的精神為之一振。

（反修例風暴）