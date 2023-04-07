港聞

港聞二

免再牽連 退出後拒按計劃資助民調

【明報專訊】承辦初選的民主動力，就初選開支眾籌逾340萬元。時任民主動力召集人趙家賢表示，他退出初選後，戴耀廷關注民主動力會否資助香港民意研究所（民研）在正式立會選舉前做民意調查。趙家賢不希望繼續牽涉初選，故拒絕撥款資助民研。隔了一段時間，戴耀廷建議民主動力將80萬至100萬元捐予民研開發民間投票系統，協助民主派就預算案表決之用。

戴倡捐民研開發投票系統

民主動力2020年6月9日發帖宣傳眾籌，趙家賢表示，眾籌資金會以選舉送贈的形式向初選參加者提供服務，參選人則向選舉事務處申報選舉開支，以符合選舉法例。趙稱，他特別呼籲捐款人提交1000元以下的小額眾籌，以符合選舉指引的精神；至於超過1000元的捐款並無撥入初選開支，納入民主動力的會務經費。

按照原定計劃，初選投票完結後，民主動力會委託民研在正式立會選舉前一周公布民調結果。透過各區參選人的支持度統計數據，民主派可敲定最終出選名單和配票策略。不過，趙家賢同年7月16日退出初選工作。戴耀廷詢問民主動力會否資助民研做選前民調，趙回覆不會，「我哋民主動力已退出，唔想繼續有之後的事情」，戴稱民研會另覓資源。同年7月31日，港府宣布押後立會選舉，原先計劃的選前民調不了了之。

趙家賢透露，戴耀廷當時有意將眾籌所得的80萬至100萬元，捐贈予民研開發新的民間投票系統，協助民主派議員日後處理預算案表決，「佢（戴耀廷）認為傳統民主派喺預算案投反對票，係會有顧慮」。

趙講述到一半，法官陳慶偉稱法庭已聽取足夠的證供，押後至下周二續審。

（初選案）

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