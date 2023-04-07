指戴冀「統一口徑」拉離紅線 勝選記招反表明留在紅線 稱抗爭派失控 趙：唯有自我DQ

官問帖文「對抗暴政」字眼 趙認錯

趙家賢稱，2020年7月，建制傳媒和中聯辦大事抨擊初選違反國安法。戴耀廷遂於同月14日向參選人發信息稱「不提否決每一個議案」，着各人參考。區諾軒則尋求時任政制及內地事務局政治助理的意見採取補救措施，區其後告訴趙要停止初選、組織者自行解散，冀趙與他一同退出初選，最終區於15日宣布退出，趙翌日亦發布退出帖文。

趙稱，雖然戴耀廷事後欲「統一口徑」和「力挽狂瀾」免踩紅線，但抗爭派於15日召開記者會是無視戴的信息，更重複否決預算案，迫使政府DQ議員和促請國際制裁，他批評整件事完全失控，不符《基本法》，亦牴觸國安法。趙強調，民主動力在初選提名表格加入承諾擁護基本法條款，因明白這屬民選公職的應有之義。他自言不是選管會主席或法官般有實權，只是「服務提供者」，「我唔能夠DQ佢哋嘅話，唯有呢個時候DQ自己」。

原擬合適時機退出 抗爭派記招後轉念

法官李運騰關注，趙於退出前一日發帖文稱會謹守崗位，趙說原待區先退出，他辦妥行政事宜後在合適時機退出，但抗爭派突然開記者會，令趙的思維出現「好特別的轉變」。趙認為抗爭派以初選勝出者姿態貫徹實行戴的主張。而趙作為民主動力召集人須向組織同事負責，公布退出是要讓公眾清楚知悉他與初選「切割」。

庭上播放本土抗爭派記者會片段，受審被告鄒家成和余慧明有份發言，認罪被告岑敖暉稱他們會堅定否決預算案，因為這是基本法賦予立法會的權力，若涉嫌顛覆國家，他「非常期待」政府因此送他們入獄。

「合理常人角度」 阻犯罪可減刑故退出

趙家賢續稱，會上有人稱抗爭派成為主流並將進入立會「攬炒」，意指發生肢體衝突和否決議案，他們又談及國際社會或繼而「圍堵中共」和制裁中港官員，故趙知悉抗爭派涉違國安法。趙透露，戴耀廷曾稱有參選人言論用字「過咗界」，但法例對其生效前的事件不設追溯力，故戴估計相關文章沒問題，但在國安法生效後，參選人言行會影響初選計劃。趙意識到，戴耀廷希望將各人「由踩到紅線拉番出嚟」，抗爭派卻清楚表明他們身處「紅線」之中。

趙重申自己不是法律學者或專家，他以合理常人角度思考，顧及到民主動力，加上區諾軒提及國安法第33條，即犯罪者若有效防止犯罪可獲減輕處罰，趙因而決定即時退出初選。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）