兩月內第二次車禍 《正義迴廊》演員嘆黑仔

私家車失控釀禍 司機涉酒駕被捕

黃華和曾參演多部電影，包括《PTU》及《正義迴廊》飾演陪審團成員。兩個月前他將的士停於觀塘翠屏邨，一輛私家車失控連環撞向其的士及另外兩的士，當時沒有受傷。

黃華和表示，今次事發時腦內一片空白，定神後立即想起女友，意外被氣袋撞傷胸口，形容相當「黑仔」。他說，上次被撞爛車尾，的士修理好後自己出水痘，3個星期沒有開工，今次意外則車頭盡毁。他說兩宗車禍均涉及司機酒後引起意外，呼籲飲酒後切勿駕車。

昨日凌晨3時許，蘇姓28歲男子駕駛私家車經紅磡海底隧道往港島，當時紅隧實行單管雙程行車，私家車駛入隧道約100米後，失控撞向路壆繼而越線，撞向載有3名乘客之的士右邊車頭，再猛撞石壆彈起，車身擺尾撼向另一輛載有一名乘客之的士後翻側，橫亘來回行車線。

警方、消防及多輛救護車接報到場，蘇姓司機自行爬出，手指擦傷敷治後拒絕送院，其後接受酒精呼氣測試，錄得讀數逾100度，涉嫌酒後駕駛被捕。

首先被撞的士右車頭損毁，溜前10多米停下，71歲區姓司機手部擦傷無礙，3名乘客無受傷。尾隨被撞的士車頭嚴重損毁，氣袋彈出，碎片散滿地，62歲司機黃華和胸部及膝蓋受傷，送伊利沙伯醫院治理，而印度裔26歲男乘客額頭擦傷，包紮後拒絕送院。